La Rojita inicia su sueño mundialista ante Irlanda

La selección Sub-17 de Panamá está lista para hacer su debut en la Copa Mundial Catar 2025, cuando enfrente este miércoles 5 de noviembre a Irlanda, desde las 7:30 a.m. (hora panameña), en el estadio Aspire Zone, en Al Rayyan.

Dirigida por Leonardo Pipino, la Rojita comparte el grupo J junto a Paraguay, Uzbekistán y el onceno irlandés, y llega a su cuarta participación en una cita mundialista de la categoría.

El conjunto viene de disputar tres partidos amistosos, en los que cayó ante Burkina Faso (1-4), derrotó a Uganda (2-1) y empató con Indonesia (1-1).

Uno de los nombres que genera ilusión es el delantero Ángel James, quien se incorporó recientemente al grupo en reemplazo del lesionado Abraham Altamirano. El joven atacante expresó su emoción por la oportunidad de representar al país en este torneo.

“Gracias a Dios se dio el llamado que tanto anhelaba, que era representar a mi país en esta Copa del Mundo”, señaló James.

“Quiero aportar lo mejor de mí para el equipo, siempre pensar en el equipo primero y luego en lo individual”, añadió el delantero.

Panamá buscará iniciar con un resultado positivo ante Irlanda y dar el primer paso hacia la clasificación en un grupo que promete partidos muy disputados. La cita mundialista representa un nuevo reto para una generación que sueña con dejar su huella en Catar 2025.

El segundo partido de Panamá será el 8 de noviembre contra Paraguay, en el Aspire Zone – Pitch 4; mientras que cerrará la fase de grupos el 11 de noviembre frente a Uzbekistán, el 11 de noviembre, en el Aspire Zone – Pitch 1.

Esta es la cuarta participación nacional en esta cita Mundialista, luego de las ediciones de México 2011, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023. En 2011 avanzaron a los octavos de final.