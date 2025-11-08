Panamá, 08 de noviembre del 2025

    La Rojita pierde ante Paraguay y queda al borde de la eliminación

    Humberto Cornejo
    Ángel James cobró de gran forma el tiro libre que pegó en el poste. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección de fútbol Sub-17 de Panamá no logró este sábado 8 de noviembre reponerse en su segundo compromiso del Mundial de Catar 2025. El conjunto istmeño cayó 2-1 ante Paraguay, en un duelo disputado y accidentado que deja a los dirigidos por Leonardo Pipino con opciones limitadas de avanzar a la siguiente fase.

    El partido comenzó con una Panamá agresiva, que buscó desde los primeros minutos el arco rival. Apenas al minuto uno, los canaleros ganaron una falta cerca del área que ilusionó a los suyos con un arranque prometedor. Sin embargo, con el paso de los minutos, Paraguay empezó a tomar el control del balón y a presionar la salida panameña, obligando a los defensas a cometer errores en la entrega.

    El arquero Adamir Aparicio fue figura en la primera parte, evitando en al menos tres ocasiones la caída de su arco, especialmente ante el potente cabezazo de Thiago Vera al minuto 45.

    La más clara de Panamá llegó al 36’, cuando Ángel James cobró un tiro libre que se estrelló en el poste, en una jugada que levantó al banquillo panameño. El primer tiempo terminó 0-0, con equilibrio en el marcador, pero con Paraguay imponiendo condiciones.

    Segunda parte

    La segunda mitad comenzó cuesta arriba para la Rojita. Jossimar Insturain fue expulsado al minuto 46 tras una fuerte falta, dejando al equipo con diez jugadores. Solo minutos después (50′), Thiago Aranda aprovechó un rebote dentro del área para marcar el 1-0 a favor de Paraguay.

    Panamá, desordenada y con menos hombres en el campo, no logró reaccionar, y al 54’, Pedro Villalba amplió la ventaja con un potente remate que venció nuevamente a Aparicio.

    A pesar del golpe anímico, La Rojita intentó reaccionar. Gerson Gordón y Estevis López buscaron el descuento con disparos de media distancia, pero el portero paraguayo respondió con seguridad. La lucha constante de Ángel James en el ataque fue insuficiente ante la sólida defensa rival.

    El descuento llegó en tiempo de reposición. En un tiro libre al minuto 90+3, un defensor paraguayo marcó en propia puerta, dándole un respiro a Panamá. Sin embargo, el tiempo no alcanzó y el árbitro decretó el final al 90+10, confirmando la segunda derrota de la Rojita en el certamen.

    Con este resultado, Panamá queda con cero puntos en dos presentaciones, tras su tropiezo inicial en el debut contra Irlanda (4-1), y deberá buscar una victoria en su próximo compromiso contra Uzbekistán para mantener alguna esperanza de avanzar.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

