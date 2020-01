Sangre panameña dice presente en el Super Bowl

La sangre panameña dirá presente este domingo 2 de febrero en la gran final del Super Bowl entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City.

Su nombre es Fred Warner Jr y es uno de los líderes de la dominante defensa de los 49ers.

Warner, de 23 años de edad, nació en Estados Unidos en el estado de California, y su padre es panameño.

El número 54 de los 49ers reconoció recientemente en una entrevista para Cable Onda Sports con la periodista Nicolle Ferguson que no conocía Panamá, no obstante, destacó su deseo de visitar la tierra de su padre y por qué no, realizar algunas clínicas deportivas con los niños panameños.





¿Sabías que Fred Warner el linebacker de los #GoNiners es de padre panameño🇵🇦?



Warner ha sido titular toda esta temporada, es el líder de los 49ers en tackles con 118 tackles, nueve deflections, 3 sackes, 3 forced fumbles, y un pick-six de 46 yardas🏈🏈.#SBLIV pic.twitter.com/rJAon3X07P — Nicolle Ferguson (@nicolleferguson) January 30, 2020

“Todavía no he podido ir a Panamá, pero espero poder hacerlo en un futuro cercano”, destacó Warner en una entrevista para el programa Sideline.

Su padre, también de nombre Fred, es oriundo de Río Abajo, y sigue muy de cerca la carrera de su hijo como se observa en su cuenta de twitter @panamanio435.

Los datos biográficos de Warner detallan que el graduado de la Universidad de Brigham Young (BYU) fue criado en gran parte por su madre de nombre Laura y que su hermano Troy también juega football americano en la misma universidad.

El jugador de los 49ers se convertirá en el segundo panameño en jugar en un Super Bowl de la NFL.

El primero fue Leo Barker con los Bengals de Cincinnati en enero de 1989.

Barker nació en suelo panameño en la Zona del Canal, y al igual que Warner, también jugó como linebacker.

El exjugador de los Bengals vio acción en el Super Bowl 23 cuando el equipo de Cincinnati cayó en un emocionante partido ante casualmente los 49ers de San Francisco por 20 a 16.

Regresando a Warner, el jugador de 6 pies 3 pulgadas y 230 libras, en su segundo año en la NFL con los 49ers, lideró a su equipo esta temporada en tackles con 118.

El linebacker de los 49ers, elegido mejor jugador defensivo de la Conferencia Nacional en el mes de noviembre, fue titular en cada uno de los 16 partidos de esta temporada para el equipo de San Francisco.