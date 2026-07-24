Panamá, 24 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 24 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    La segunda camiseta del Barça, un homenaje en negro y púrpura a Kobe Bryant

    La nueva camiseta incluye una cita oculta del ícono de los Lakers en el cuello.

    EFE
    La segunda camiseta del Barça, un homenaje en negro y púrpura a Kobe Bryant
    Es el segundo año de colaboración entre Nike y la marca de la fallecida estrella estadounidense para el vestuario del club. Foto: FC Barcelona

    La segunda camiseta del Barça para la campaña 2026-2027, desvelada este viernes, es un homenaje en negro y púrpura a la leyenda de la NBA Kobe Bryant y una colaboración entre Nike y la marca de la fallecida estrella estadounidense.

    Es el segundo año de colaboración entre ambos, lo que consolida “una alianza estratégica que sigue profundizando en unos valores compartidos de competitividad, ambición y excelencia”, según el club catalán.

    La segunda camiseta se inspira en el universo estético de la marca de la leyenda de la NBA. Combina el negro como base principal con un degradado progresivo hacia el púrpura en la parte inferior de la camiseta, un color estrechamente vinculado a la trayectoria deportiva de Kobe Bryant.

    Además la zamarra tiene detalles dorados que evocan “la búsqueda constante de los grandes retos y de los títulos”, mientras que ofrece distintos elementos gráficos que incorporan referencias sutiles a la identidad de la marca Kobe Bryant.

    Entre los detalles más destacados se muestra un estampado inspirado en la textura de la piel de serpiente, un escudo del FC Barcelona con acabado iridiscente, el logotipo de Kobe en el pecho y una cita de Kobe Bryant oculta en el interior del cuello: “Leave the game better than you found it” (Deja el juego mejor de como lo encontraste), un mensaje que resume una forma de entender el deporte basada en el compromiso, la superación y el legado.

    Los futbolistas protagonistas de la campaña promocional son Aïcha Cámara, Alejandro Balde, Claudia Pina, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Gavi, Kika, Marc Bernal, Patri Guijarro y Pedri. La camiseta esta disponible desde este mismo viernes a un precio entre 195 y 129 euros, según las diferentes versiones.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 14:23 Klopp, seleccionador de Alemania hasta 2030 con el sueño de trazar un estilo propio Leer más
    • 14:05 La segunda camiseta del Barça, un homenaje en negro y púrpura a Kobe Bryant Leer más
    • 13:57 Por qué Daniel Ortega quiere abolir las elecciones y qué queda de la oposición dentro de Nicaragua Leer más
    • 13:15 Miss Universe Panamá: Anuncian la gran final de la edición 2026 Leer más
    • 12:35 Un muerto: Autobús de migrantes se accidenta en Chepo Leer más
    • 12:31 Mulino anuncia que hará cambios al interés preferencial y eliminará el ITBI de viviendas Leer más
    • 05:04 La DGI y Pandora: ya hay dos personas sentenciadas por el lío de los créditos fiscales Leer más
    • 05:03 RM suma las comisiones de Canal y Comercio; PRD presidirá Trabajo Leer más
    • 05:02 El sector privado sumó 63 mil empleos mientras cayó levemente el trabajo por cuenta propia Leer más
    • 05:01 Células madre en Panamá: clínicas ofrecen tratamientos sin evidencia científica Leer más