La selección de baloncesto de Panamá sube en el ‘ranking’ FIBA

La selección de baloncesto de Panamá se ubicó en la posición 57, luego de ascender un escalafón en el ranking de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) del mes de marzo.

La FIBA publica este listado después de las victorias de Panamá sobre Paraguay y Brasil en la última ventana del clasificatorio para el Americup 2025, que se jugará en Nicaragua del 23 al 31 de agosto.

Este catálogo de países es liderado por Estados Unidos. En segundo lugar, aparece Serbia y el podio lo completa Francia.

