La selección de béisbol de Panamá jugará por el oro ante Colombia en los Juegos Suramericanos

La selección de béisbol de Panamá disputará este sábado 25 de abril la medalla de oro de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, luego de derrotar este viernes 6-3 a Brasil en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.
La novena istmeña volvió a mostrar una ofensiva oportuna y un sólido trabajo desde el montículo, dejando sin opciones al conjunto brasileño, que llegaba con tres victorias consecutivas.
El ataque panameño estuvo liderado por Jesús Arosemena, quien bateó de 4-2 con tres carreras remolcadas, mientras que Jonathan Silva aportó al irse de 2-1, con una empujada y una anotada. Por Brasil, Luiz Hironaga destacó al batear de 3-1 con una remolcada, mientras que Vitor Sekiguchi también impulsó una carrera.
Estas anotaciones respaldaron la labor del abridor Daniel Brown, quien permitió dos carreras en 4.1 episodios de trabajo y ponchó a seis bateadores. La derrota fue para Pedro Aoki, tras tolerar cinco anotaciones en 3.2 entradas.
Con este triunfo, Panamá llega invicto a la gran final con marca de 5-0, luego de superar previamente a Perú (13-2), Argentina (7-0), Colombia (10-2) y ahora a Brasil.
En la final, el equipo nacional se medirá nuevamente a Colombia, que finalizó en la segunda posición con récord de 4-1 y cuya única derrota fue precisamente ante los istmeños. Los colombianos aseguraron su pase tras vencer 6-5 a Curazao.
En otros resultados, Perú cerró su participación con una victoria de 6-4 sobre Argentina. Por su parte, Brasil y Curazao disputarán la medalla de bronce.
La jornada decisiva se jugará desde las 8:00 a.m. en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, donde Panamá buscará coronar su invicto con la medalla de oro.