Panamá, 21 de abril del 2026

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    Béisbol

    La selección de béisbol derrota a Perú en su debut en los Juegos Suramericanos

    Con un tercer episodio explosivo de nueve carreras y destacadas actuaciones de Lucas López, Jonathan Ramos y Luis Aranda, Panamá domina el encuentro.

    Humberto Cornejo
    La selección de béisbol derrota a Perú en su debut en los Juegos Suramericanos
    El conjunto istmeño se medirá mañana a Argentina. Foto: Carlos Vidal-Endara

    La selección panameña de béisbol arrancó con fuerza su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, al vencer este lunes 20 de abril de manera contundente 13-2 a Perú, en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

    El conjunto dirigido por Adolfo Rivera tuvo que remontar rápidamente, luego de que los peruanos se fueran arriba en la primera entrada con dos carreras, por un imparable de Leandro Shirakawa. Panamá reaccionó de inmediato en la baja de ese episodio, cuando Danel Long aprovechó un lanzamiento descontrolado para anotar desde tercera base.

    La selección de béisbol derrota a Perú en su debut en los Juegos Suramericanos
    Adolfo Rivera durante el partido contra Perú. Foto: Carlos Vidal-Endara

    A partir de ahí, los panameños dominaron el partido por completo, sumando tres carreras en el segundo capítulo, incluyendo un sencillo remolcador de Eduardo Canto y otra anotación por base por bolas con las bases llenas.

    El momento decisivo llegó en el tercer inning, cuando Panamá fabricó nueve carreras, con destacadas actuaciones ofensivas de Lucas López, que conectó un doble en dos turnos y produjo una carrera mientras anotaba dos; Jonathan Ramos, de 3-2 con tres carreras anotadas; y Luis Aranda, de 2-1 con una remolcada y una carrera anotada.

    La victoria fue para Eddie Miller, quien lanzó tres episodios completos sin permitir imparables ni carreras y ponchó a cuatro rivales. La derrota se le acreditó a Akira Chinen, que aceptó cuatro carreras en 1.1 entradas.

    En otros resultados de la jornada, Curazao superó 7-2 a Argentina, mientras que Colombia venció 11-5 a Brasil. Panamá volverá a la acción el martes 21 de abril, enfrentando a Argentina a las 2:00 p.m. en el mismo escenario.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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