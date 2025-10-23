Panamá, 23 de octubre del 2025

    Entrenamientos

    La selección de béisbol inicia su preparación para la Copa América de Béisbol 2025

    Humberto Cornejo
    La selección de Panamá entrenó en la Academia de Béisbol Mariano Rivera. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La selección de béisbol de Panamá inició este miércoles 22 de octubre su preparación para la primera edición de la Copa América 2025, en la Academia Mariano Rivera.

    La jornada incluyó sesiones de soltura de brazos, corrido de bases, ejercicios de toque de bola y práctica de bateo, en un ambiente enfocado y de entusiasmo por el arranque de los trabajos.

    Entre los integrantes del cuerpo técnico presentes se encuentran los entrenadores Julio Mosquera, Wilfrido Córdoba, Gabriel Luckert, Luis Caballero, Cirilo Cumberbatch y Raúl Domínguez, liderados por el estratega José Mayorga.

    El gerente del equipo para la Copa América y el Clásico Mundial, Dámaso Espino, también supervisó la práctica y destacó la importancia de esta primera etapa de preparación.

    Leonardo Bernal en el entrenamiento de la selección. Foto: Cortesía/Fedebeis

    En total, 30 peloteros participaron en el primer día de entrenamientos. Entre ellos, resaltaron el lanzador derecho y ex Grandes Ligas Jaime Barría, quien recientemente jugó en el béisbol profesional mexicano, y el joven receptor Leonardo Bernal, prospecto de la organización de los Cardenales de San Luis en Doble A; además de José Ramos, quien pertenece a los Dodgers de Los Ángeles.

    Los entrenamientos continuarán este jueves 23 de octubre en la Academia Mariano Rivera, desde las 10:00 a.m., con el objetivo de seguir afinando detalles de cara a la histórica primera edición de la Copa América de Béisbol.

    José Ramos conectó esta temporada 18 jonrones entre clase A y doble A. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Panamá es sede del grupo B que está conformado por Puerto Rico, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina.

    Mientras que el grupo A están Venezuela, México, República Dominicana, Cuba, Nicaragua y Curazao.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

