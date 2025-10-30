La selección de béisbol U10 de Panamá busca el oro en el Panamericano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de béisbol U10 de béisbol de Panamá partió este viernes rumbo a Venezuela para competir en el Panamericano de la categoría, que inicia el próximo 1 de noviembre y contará con la participación de ocho naciones.

El equipo, liderado por el manager Mauris Loupadier, debutante a nivel internacional con una selección nacional, se ha preparado durante meses bajo la consigna.

“Vamos por el título, nos hemos preparado de la mejor manera y tenemos un gran equipo, vamos con Dios por delante,” expresó.

Loupadier estará acompañado por instructores con amplia experiencia, como Luis Durango, ex Grandes Ligas y especialista en bateo y defensa; Abel Ortega, coach de lanzadores; y Boris Polanco, reconocido entrenador de ligas menores de la provincia de Coclé.

El Panamericano U10 representa la máxima competencia continental para esta categoría, que no cuenta con un campeonato mundial y se jugará con la pelota Kenko Ball, exclusiva de la categoría.

El primer partido de Panamá está programado para el 1 de noviembre, con Miguel Samaniego, capitán y “veterano” del equipo, como abridor estelar.

La selección estará conformado por:

Lanzadores: Hanskey Atencio, Javier Fuentes, Saúl González, Juan Ortiz, Miguel Samaniego.

Receptores: Tobías Álvarez, Aaron Rivera, Gabriel Rodríguez.

Cuadro interior: Edgar Batista, Alejandro Delgado, Javier Pérez, Lucca Serrano.

Jardineros: Neymar Valdés, Christian Sevillano, Erick Hurtado, Eymar Gallardo, Richard Caro, Kevin Bethancourt.