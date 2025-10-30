Panamá, 30 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    La selección de béisbol U10 de Panamá busca el oro en el Panamericano

    Humberto Cornejo
    La selección de béisbol U10 de Panamá busca el oro en el Panamericano
    Jugadores de la selección U10 durante los entrenamientos en la Academia Mariano Rivera. Foto: Cortesía/Fedebeis

    La selección de béisbol U10 de béisbol de Panamá partió este viernes rumbo a Venezuela para competir en el Panamericano de la categoría, que inicia el próximo 1 de noviembre y contará con la participación de ocho naciones.

    El equipo, liderado por el manager Mauris Loupadier, debutante a nivel internacional con una selección nacional, se ha preparado durante meses bajo la consigna.

    “Vamos por el título, nos hemos preparado de la mejor manera y tenemos un gran equipo, vamos con Dios por delante,” expresó.

    Loupadier estará acompañado por instructores con amplia experiencia, como Luis Durango, ex Grandes Ligas y especialista en bateo y defensa; Abel Ortega, coach de lanzadores; y Boris Polanco, reconocido entrenador de ligas menores de la provincia de Coclé.

    El Panamericano U10 representa la máxima competencia continental para esta categoría, que no cuenta con un campeonato mundial y se jugará con la pelota Kenko Ball, exclusiva de la categoría.

    El primer partido de Panamá está programado para el 1 de noviembre, con Miguel Samaniego, capitán y “veterano” del equipo, como abridor estelar.

    La selección estará conformado por:

    Lanzadores: Hanskey Atencio, Javier Fuentes, Saúl González, Juan Ortiz, Miguel Samaniego.

    Receptores: Tobías Álvarez, Aaron Rivera, Gabriel Rodríguez.

    Cuadro interior: Edgar Batista, Alejandro Delgado, Javier Pérez, Lucca Serrano.

    Jardineros: Neymar Valdés, Christian Sevillano, Erick Hurtado, Eymar Gallardo, Richard Caro, Kevin Bethancourt.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • Primer pago del Concurso General de Becas 2025: escuelas habilitadas el 27 de octubre. Leer más
    • Panamá vs Costa Rica: Final de oro en los Juegos Centroamericanos. Leer más
    • Panamá suscribirá préstamo por $350 millones para financiar el presupuesto y mejorar el sistema de pensiones de la CSS. Leer más