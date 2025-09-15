Panamá, 15 de septiembre del 2025

    Futsal

    Selección femenina de futsal de Panamá ya conoce a sus rivales en la Copa del Mundo

    Humberto Cornejo
    Jugadoras y cuerpo técnico de la selección femenina de futsal celebran la clasificación al Mundial. Cortesía/Fepafut

    La selección de futsal femenino de Panamá ya tiene definidos a sus rivales para la Copa del Mundo 2025, que se disputará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

    El sorteo de este lunes dejó al equipo istmeño en el grupo D, donde se medirá ante potencias como Brasil, Italia e Irán, un desafío de máxima exigencia para las dirigidas por el cuerpo técnico panameño.

    El resto de los grupos quedó conformado de la siguiente manera:

    Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos y Argentina.

    Grupo B: España, Tailandia, Colombia y Canadá.

    Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda.

    Amarelis De Mera junto con Alex Del Rosario. Cortesía/Fepafut

    Una clasificación histórica

    Panamá logró su boleto al Mundial el pasado mes de mayo durante el Campeonato de Futsal Femenino de Concacaf, celebrado en el Domo Polideportivo de la Ciudad de Guatemala.

    La histórica clasificación se selló con el triunfo 3-1 sobre Costa Rica en semifinales, asegurando uno de los cupos mundialistas.

    En la final, las panameñas no pudieron ante Canadá y cayeron 2-8, quedándose con el subcampeonato.

    Las 14 guerreras dejaron todo en la cancha y ahora sueñan con brillar en Filipinas.

    En la fase de grupos, la selección sumó victorias ante Cuba (6-2) y Guatemala (4-3), además de una ajustada derrota frente a México (1-2).

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

