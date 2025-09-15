Selección femenina de futsal de Panamá ya conoce a sus rivales en la Copa del Mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de futsal femenino de Panamá ya tiene definidos a sus rivales para la Copa del Mundo 2025, que se disputará en Filipinas del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

El sorteo de este lunes dejó al equipo istmeño en el grupo D, donde se medirá ante potencias como Brasil, Italia e Irán, un desafío de máxima exigencia para las dirigidas por el cuerpo técnico panameño.

El resto de los grupos quedó conformado de la siguiente manera:

Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos y Argentina.

Grupo B: España, Tailandia, Colombia y Canadá.

Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda.

Una clasificación histórica

Panamá logró su boleto al Mundial el pasado mes de mayo durante el Campeonato de Futsal Femenino de Concacaf, celebrado en el Domo Polideportivo de la Ciudad de Guatemala.

La histórica clasificación se selló con el triunfo 3-1 sobre Costa Rica en semifinales, asegurando uno de los cupos mundialistas.

En la final, las panameñas no pudieron ante Canadá y cayeron 2-8, quedándose con el subcampeonato.

En la fase de grupos, la selección sumó victorias ante Cuba (6-2) y Guatemala (4-3), además de una ajustada derrota frente a México (1-2).