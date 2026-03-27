La selección de Panamá se mide a Sudáfrica en prueba exigente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico Thomas Christiansen destacó la importancia de estos partidos para evaluar jugadores y afinar el funcionamiento del equipo de cara a la Copa del Mundo.

La selección de Panamá afronta este viernes un nuevo desafío internacional cuando se mida a Sudáfrica, en el primero de dos partidos amistosos pactados entre ambos equipos como parte de su preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará a las 12:00 p.m. (hora de Panamá) en el Moses Mabhida Stadium, en lo que será una prueba exigente para el conjunto dirigido por Thomas Christiansen.

El técnico valoró estos compromisos como parte fundamental del proceso de preparación del equipo nacional.

¡ÚLTIMO ENTRENAMIENTO ⚽️!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 entrenó hoy por última vez y ya está listo para su partido de mañana 🆚 Sudáfrica 🇿🇦 en Durban.



Los detalles ➡️ https://t.co/Y6LSPAbYn5 pic.twitter.com/qct0Y8AbE5 — FEPAFUT (@fepafut) March 26, 2026

Christiansen, quien debutó en el banquillo panameño el 10 de octubre de 2020, suma 84 partidos dirigidos con balance de 42 victorias, 19 empates y 23 derrotas.

¡GRUPO MOTIVADO 💪🏾!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 cumplió hoy su segundo entrenamiento con miras al partido amistoso de este viernes 🆚 Sudáfrica 🇿🇦.



Los detalles de la sesión de trabajo en Durban ➡️ https://t.co/ro6ytfWVas pic.twitter.com/ROtiPsYsNu — FEPAFUT (@fepafut) March 25, 2026

La convocatoria de 23 jugadores cuenta con figuras jóvenes como Kadir Barría y Martín Krug, quienes buscan ganarse un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

¡PRIMER ENTRENO EN SUDÁFRICA 🇿🇦!



Un total de 18 jugadores dijeron presente hoy en el primer entrenamiento de la selección #PanamáMayor 🇵🇦 en la ciudad de Durban.



📌 Novedad: Primer ensayo con el balón oficial del próximo @FIFAWorldCup 🏆.



Los detalles ➡️… pic.twitter.com/0D5SMXkZX8 — FEPAFUT (@fepafut) March 24, 2026

Estos encuentros también marcan el reencuentro entre Panamá y Sudáfrica tras casi 21 años. El antecedente más reciente se remonta al 17 de julio de 2005, cuando ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Oro 2005. Aquel duelo terminó 1-1 y se definió en penales a favor de Panamá, en uno de los partidos más recordados en la historia del fútbol nacional.

El segundo amistoso entre ambas selecciones se disputará el 31 de marzo en el DHL Stadium, a las 12:30 p.m.

¡LLEGAMOS A DURBAN 🌍!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 llega a la ciudad de Durban y ya se prepara para su serie de dos partidos amistosos 🆚 Sudáfrica 🇿🇦 por la fecha FIFA.



Los detalles ➡️ https://t.co/JkZAlLRRi0 pic.twitter.com/w7XtWyeMx8 — FEPAFUT (@fepafut) March 23, 2026

Panamá integra el grupo L del Mundial 2026 junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, y debutará el 17 de junio frente al conjunto africano en Canadá. Por su parte, Sudáfrica forma parte del grupo A junto a México, Corea del Sur y un representante del repechaje europeo.