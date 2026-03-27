Panamá, 27 de marzo del 2026

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    Fútbol

    La selección de Panamá se mide a Sudáfrica en prueba exigente

    El técnico Thomas Christiansen destacó la importancia de estos partidos para evaluar jugadores y afinar el funcionamiento del equipo de cara a la Copa del Mundo.

    Humberto Cornejo
    La selección de Panamá se mide a Sudáfrica en prueba exigente
    Kadir Barría marca el gol ante la marca de Lucas Macazaga (i) y Carlos Melgar (d). EFE/ Luis Gandarillas

    La selección de Panamá afronta este viernes un nuevo desafío internacional cuando se mida a Sudáfrica, en el primero de dos partidos amistosos pactados entre ambos equipos como parte de su preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    El encuentro se disputará a las 12:00 p.m. (hora de Panamá) en el Moses Mabhida Stadium, en lo que será una prueba exigente para el conjunto dirigido por Thomas Christiansen.

    El técnico valoró estos compromisos como parte fundamental del proceso de preparación del equipo nacional.

    Christiansen, quien debutó en el banquillo panameño el 10 de octubre de 2020, suma 84 partidos dirigidos con balance de 42 victorias, 19 empates y 23 derrotas.

    La convocatoria de 23 jugadores cuenta con figuras jóvenes como Kadir Barría y Martín Krug, quienes buscan ganarse un lugar en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

    Estos encuentros también marcan el reencuentro entre Panamá y Sudáfrica tras casi 21 años. El antecedente más reciente se remonta al 17 de julio de 2005, cuando ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Oro 2005. Aquel duelo terminó 1-1 y se definió en penales a favor de Panamá, en uno de los partidos más recordados en la historia del fútbol nacional.

    El segundo amistoso entre ambas selecciones se disputará el 31 de marzo en el DHL Stadium, a las 12:30 p.m.

    Panamá integra el grupo L del Mundial 2026 junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, y debutará el 17 de junio frente al conjunto africano en Canadá. Por su parte, Sudáfrica forma parte del grupo A junto a México, Corea del Sur y un representante del repechaje europeo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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