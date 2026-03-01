La selección de Panamá viaja para medirse a los Yankees y los Tigres en juegos de preparación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El conjunto de José Mayorga enfrentará el martes 3 de marzo frente a los Yankees y el miércoles 4 ante los Tigres.

La selección nacional de Panamá partió hacia territorio estadounidense para afrontar sus últimos compromisos de preparación antes de su debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El conjunto canalero, dirigido por José Mayorga, sostendrá dos partidos de fogueo de alto nivel, ya que el martes 3 de marzo frente a los Yankees de Nueva York y el miércoles 4 ante los Tigres de Detroit.

El primer encuentro se disputará el martes 3 de marzo a la 1:05 p.m. en el George M. Steinbrenner Field, sede primaveral de los Yankees. Para ese compromiso, Mayorga anunció como abridor a Jorge García, mientras que el derecho Jaime Barría será el encargado de iniciar el duelo del 4 de marzo frente a Detroit.

Grupo A: reto caribeño en San Juan

Panamá quedó ubicada en el grupo A del Clásico Mundial junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia, en un sector de alta exigencia que se jugará en San Juan.

El debut del equipo nacional será el viernes 6 de marzo ante Cuba en el estadio Hiram Bithorn (11:00 a.m.). Posteriormente enfrentará a Puerto Rico el sábado 7 de marzo, a Canadá el domingo 8 de marzo y cerrará la fase de grupos el lunes 9 de marzo frente a Colombia.

Los encuentros ante los Yankees y los Tigres servirán para afinar detalles, evaluar el pitcheo abridor y el bullpen, además de ajustar la alineación ofensiva frente a rivales de Grandes Ligas.