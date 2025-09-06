Panamá, 06 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Eliminatorias

    La selección de Panamá vuelve a los entrenamientos

    Henry Cárdenas P.
    La selección de Panamá vuelve a los entrenamientos
    Édgar Yoel Bárcenas en la sesión de entrenamientos de este viernes. Tomada de X

    Luego de empatar sin goles en su visita a Surinam, la selección de fútbol de Panamá regresó este viernes por la tarde a los entrenamientos, ahora con la mira puesta en su próximo rival: Guatemala.

    +info

    Panamá vs. Guatemala en el Rommel: estas son las medidas de seguridad para el partidoEl muro de Mosquera y la voz de Fajardo sobre el empate de PanamáGodoy aceptó que no hay excusas; Escobar quedó con un sabor amargo

    La cancha del Yappy Park, cerca de Paseo del Norte, fue escenario de la práctica del onceno canalero, que hace ajustes para el segundo partido de la ronda final de la eliminatoria de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para el Mundial de 2026.

    Los entrenamientos se desarrollaron con normalidad para los jugadores que tuvieron pocos minutos ante Surinam el jueves, y los que no jugaron. Los jugadores con más minutos en cancha realizaron trabajos de recuperación.

    Los dirigidos por Thomas Christiansen vuelven a practicar este sábado 6, en el Estadio Rommel Fernández, a partir de las 7:30 p. m.

    El duelo entre Panamá y Guatemala está programado para empezar a las 8:30 p. m. de este lunes 8 de septiembre, en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

    Guatemala viene de caer en casa ante El Salvador (0-1), mientras que Panamá, de visitante, empató con Surinam (0-0).

    El Salvador recibe este lunes a Surinam en el otro partido del Grupo A de la eliminatoria de la Concacaf.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público abre investigación: Héctor Brands tendrá que responder por casi $28 millones depositados en cuentas bancarias. Leer más
    • Jubilados y pensionados: así funcionan los beneficios y descuentos en Panamá. Leer más
    • Panamá negocia vuelo directo con Japón y extensión de la exoneración de visas a los panameños. Leer más
    • Meduca convoca a sesión extraordinaria para separar secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Dino Mon admite que las reservas de salud se agotarían en dos años sin cambios urgentes. Leer más
    • Jubilación en la CSS: Requisitos para jubilarse y acceder a la pensión por vejez. Leer más
    • Minuto a Minuto: Panamá vs. Surinam en la eliminatoria mundialista. Leer más