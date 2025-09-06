La selección de Panamá vuelve a los entrenamientos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Luego de empatar sin goles en su visita a Surinam, la selección de fútbol de Panamá regresó este viernes por la tarde a los entrenamientos, ahora con la mira puesta en su próximo rival: Guatemala.

La cancha del Yappy Park, cerca de Paseo del Norte, fue escenario de la práctica del onceno canalero, que hace ajustes para el segundo partido de la ronda final de la eliminatoria de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para el Mundial de 2026.

Los entrenamientos se desarrollaron con normalidad para los jugadores que tuvieron pocos minutos ante Surinam el jueves, y los que no jugaron. Los jugadores con más minutos en cancha realizaron trabajos de recuperación.

Los dirigidos por Thomas Christiansen vuelven a practicar este sábado 6, en el Estadio Rommel Fernández, a partir de las 7:30 p. m.

El duelo entre Panamá y Guatemala está programado para empezar a las 8:30 p. m. de este lunes 8 de septiembre, en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

Guatemala viene de caer en casa ante El Salvador (0-1), mientras que Panamá, de visitante, empató con Surinam (0-0).

El Salvador recibe este lunes a Surinam en el otro partido del Grupo A de la eliminatoria de la Concacaf.