Panamá, 20 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 20 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    La selección española inicia en la Zarzuela las celebraciones oficiales por el título

    Felipe VI, Letizia y sus hijas recibieron a la selección campeona en el Palacio de Zarzuela.

    EFE
    La selección española inicia en la Zarzuela las celebraciones oficiales por el título
    Los reyes Felipe VI y doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, recibieron en el Palacio de la Zarzuela a la selección española. Foto: EFE

    Con el recibimiento por parte de los reyes y sus hijas en el Palacio de la Zarzuela, la selección española de fútbol ha iniciado en Madrid este lunes las celebraciones oficiales del título de campeona del mundo, antes de dirigirse al Palacio de la Moncloa para luego comenzar un recorrido por las calles de la capital.

    Al igual que hace dos años, cuando los reyes y sus hijas recibieron a la selección tras conquistar la Eurocopa por cuarta vez en su historia, los campeones del mundo han pasado por el salón de audiencias del Palacio Real, donde les esperaban Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía, estas últimas con la segunda camiseta de la selección.

    La selección española inicia en la Zarzuela las celebraciones oficiales por el título
    La princesa de Asturias Leonor de Borbón y la infanta Sofía, durante la recepción a la selección española. Foto: EFE

    La expedición, encabezada por Rodri, el capitán, y por el seleccionador, Luis de la Fuente, llegó con casi media hora de retraso al Palacio de la Zarzuela, después de que el avión en el que viajó desde Nueva York aterrizara también una hora y media después de lo previsto.

    Antes de encontrarse con los reyes y sus hijas, la selección fue homenajeada por los trabajadores de la Zarzuela, que se reunieron a la entrada del palacio para hacer un pasillo a los jugadores que han traído la Copa del Mundo a España, el segundo de estos trofeos logrados por España tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 17:13 Veinte niños permanecen en UCI del Hospital del Niño por virus sincitial; Minsa insta a embarazadas a vacunarse Leer más
    • 16:47 La selección española inicia en la Zarzuela las celebraciones oficiales por el título Leer más
    • 16:41 Vuelo de United Airlines es desviado a Tocumen tras reportar una incidencia en ruta a Lima Leer más
    • 16:28 Un muerto en España tras el derrumbe de una fuente en las celebraciones del Mundial Leer más
    • 16:27 Venta de autos nuevos crece 11% en el primer semestre de 2026; conozca las marcas líderes Leer más
    • 16:13 La UEFA felicita a España y destaca su racha más larga como equipo europeo invicto Leer más
    • 16:04 Así es el anillo que recibieron los campeones del Mundial 2026 Leer más
    • 15:06 Tocumen superó los 11.53 millones de pasajeros en el primer semestre; estos fueron los destinos con más viajeros Leer más
    • 15:03 Muere el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan a los 75 años Leer más
    • 14:18 La selección española llega a Madrid con la Copa para vivir una fiesta inolvidable Leer más