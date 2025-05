La selección femenina de fútbol ya tiene a sus 23 jugadoras que enfrentarán a Bolivia

La directora de la selección femenina de Panamá, María Is Piñera, presentó este domingo la lista de las 23 jugadoras que disputarán los dos amistosos contra su similar de Bolivia, los próximos 29 de mayo y 2 de junio, en el estadio Rommel Fernández.

Encabezada por la experimentada Marta Cox, el grupo está conformado por las también mundialistas Yenith Bailey, Wendy Natis, Carina Baltrip Reyes, Rebeca Espinosa, Hilary Jaén, Deysiré Salazar, Aldrith Quintero, Schiandra González, Riley Tanner, Katherine Castillo y Karla Riley.

En la portería, Bailey estará acompañada por Isabella Morey, mientras que en la defensa aparece Katherine González, Mickeylis Gutiérrez, Delany Jurado y regresa a la selección Arlén Hernández. En el mediocampo fueron convocadas Aaliyah Gil y Sara Nieto.

En el ataque recibieron el llamado Ericka Araúz , Diana Pon, Ana Quintero y Shayari Camarena.

Para estos encuentros, Is Piñera ha elegido a 13 jugadoras de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), a ocho legionarias y a dos jugadoras que próximamente confirmarán sus nuevos clubes. Con relación a la última convocatoria, en los amistosos de visitante ante Venezuela jugados en el mes de abril, repiten 15 jugadoras.

¡Nos seguimos preparando💪🏼 para enfrentarnos a Bolivia🇧🇴!#PanamáMayor🇵🇦 continúa con sus entrenamientos con miras a los partidos vs Bolivia.



🎙️DT Toña is: "Es lo que sueñas desde que has llegado aquí, jugar en el Rommel".



