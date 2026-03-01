La selección femenina estrenó el CAR antes de viajar a San Cristóbal y Nieves

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La entrenadora Toña Is destacó el significado histórico de estrenar el las instalaciones y reconoció el impacto de las lesiones en el grupo.

La Selección Femenina de Fútbol de Panamá realizó este domingo 1 de marzo el primer entrenamiento oficial de cualquier elenco nacional en el nuevo Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), ubicado en Burunga, Arraiján.

La práctica, desarrollada en horas de la mañana, reunió al plantel en una de las canchas de césped natural del complejo, en lo que fue la quinta y última sesión antes de viajar este lunes hacia San Cristóbal y Nieves, donde La Roja disputará este miércoles 4 de marzo su segundo compromiso de las eliminatorias mundialistas.

“Encantados de poder entrenar aquí, de poder estrenarlo, es algo histórico para nosotros, para el fútbol femenino y para el fútbol en general de Panamá, para la Federación. Así que estamos encantadas de poder estrenar este campo y que ya veis cómo está; está en perfecto estado para la práctica del fútbol”, dijo Toña Is, directora de Panamá, en entrevista con Raúl Ochoa.

Eliminatorias en agenda

El calendario inmediato de Panamá en la ruta mundialista es el siguiente ya que le toca enfrentar a Aruba el próximo 9 de abril y a Cuba el 17 de abril. La Roja tiene tres puntos tras derrotar en noviembre 6-1 a Curazao, en el inicio de las Eliminatorias Concacaf W. Las anotaciones fueron de Karla Riley, Katherine Parris, Ericka Araúz (dos), Hilary Jaén y Riley Tanner.

Toña Is observa a sus futbolistas durante la práctica. Foto: Cortesía/Fepafut

Bajas sensibles

La entrenadora española también se refirió al impacto anímico que han generado las lesiones de Marta Cox y Lineth Cedeño.

“La verdad es que es una noticia muy triste, estamos todos muy tristes, pero estamos intentando entre todos levantar un poco el ánimo porque no queda otra, hay que seguir. Ya no solo la pérdida de Marta (Cox), también ha pasado con lo de Lineth (Cedeño), son dos jugadoras importantes, pero hemos hecho muchas pruebas con muchas jugadoras. Todas saben lo que hay, que tenemos que seguir, que tenemos que hacernos más fuertes aún para sacar esto adelante”, manifestó Toña.

“Hay que saber enfrentarse a estas situaciones y el equipo tiene que estar más fuerte aún. Y dedicarles la victoria, sobre todo por estas lesiones tan graves que están sucediendo cada vez más”, añadió.