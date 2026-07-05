La selección Sub-20 de Panamá entra en fase decisiva rumbo al Premundial Concacaf 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El grupo liderado por Mike Stump tendrá amistosos ante Cuba y campamento en México antes de su debut ante Canadá.

La selección Sub-20 de Panamá entra en la fase decisiva de su preparación con miras al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, torneo que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en México y que otorgará los boletos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán.

El equipo dirigido por Mike Stump iniciará este lunes 6 de julio una semana clave de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol, ubicado en Burunga, Arraiján. Previamente, el plantel se concentrará desde este domingo en un hotel de la localidad, dando paso a una etapa intensa de trabajo antes de su viaje hacia territorio mexicano.

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Como parte del plan de preparación, Panamá disputará dos partidos de entrenamiento ante la selección Sub-20 de Cuba. El primero se jugará este martes 7 de julio, a puerta cerrada, en el estadio Virgilio Tejeira Andrión de Penonomé, mientras que el segundo compromiso se realizará el viernes 10 de julio en una sede aún por confirmar. Estos encuentros servirán para evaluar el funcionamiento colectivo y ajustar detalles tácticos en la recta final.

Tras el primer ensayo, el grupo cumplirá el miércoles con una jornada de recuperación que incluirá trabajos de gimnasio y piscina. El jueves retomará los entrenamientos en el CAR antes de cerrar la semana con el segundo amistoso frente al conjunto cubano.

La delegación panameña tiene programado viajar el domingo 12 de julio hacia México, donde realizará un campamento de preparación de 10 días en Pachuca. Durante esa estadía, el equipo buscará concretar varios partidos amistosos para llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo.

El combinado nacional llega a esta fase tras una gira de preparación en Turquía, realizada entre el 27 de mayo y el 8 de junio, en la que disputó cuatro encuentros.

Panamá quedó ubicado en el Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf. Su debut será el domingo 26 de julio ante Canadá, en el estadio Universitario BUAP de Puebla, desde las 3:00 p.m. (hora de Panamá). Posteriormente, enfrentará a Jamaica el 29 de julio y cerrará la fase de grupos el 1 de agosto frente a Honduras, en busca de avanzar a la siguiente ronda del Premundial.