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    Torneo

    La selección Sub-21 de Panamá debutará contra Colombia

    El equipo de César Aguilar ya conoce su grupo, rivales y calendario rumbo a la lucha por las medallas en Santo Domingo 2026.

    Humberto Cornejo
    La selección Sub-21 de Panamá debutará contra Colombia
    El conjunto istmeño realizó el martes disputó amistoso un amistoso contra la Sub-20 de Antigua y Barbuda. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección Sub-21 de Panamá continúa su preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una cita en la que el conjunto nacional buscará competir por las medallas.

    El equipo dirigido por César Aguilar inició el lunes una nueva semana de entrenamientos, retomando los trabajos enfocados en llegar en las mejores condiciones al certamen regional, que se disputará del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

    Durante esta etapa, el cuerpo técnico continuará evaluando el rendimiento de los jugadores convocados y afinando aspectos técnicos, tácticos y físicos, con el objetivo de conformar un plantel competitivo para afrontar una competencia que reunirá a varias selecciones de la región.

    La delegación panameña tiene programado viajar el próximo 27 de julio hacia territorio dominicano, donde completará los últimos detalles de preparación antes de su debut en el torneo.

    Panamá quedó ubicado en el Grupo B junto a Cuba, Colombia y Costa Rica, mientras que el Grupo A estará conformado por México, Guatemala, Venezuela y República Dominicana, país anfitrión del evento.

    La selección Sub-21 de Panamá debutará contra Colombia
    César Aguilar observa a sus jugadores en un entrenamiento. Foto: Cortesía/FPF

    De acuerdo con el formato de competencia, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, instancia en la que comenzará la disputa por las medallas.

    El debut del conjunto panameño será el jueves 30 de julio frente a Colombia, en el estadio Moca 85 de Moca, a partir de las 3:00 p.m.

    Posteriormente, Panamá enfrentará a Costa Rica el sábado 1 de agosto, también a las 3:00 p.m., en el estadio El Cóndor de La Vega, mientras que cerrará la fase de grupos ante Cuba el lunes 3 de agosto, a las 6:00 p.m., en el Estadio Cibao de Santiago.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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