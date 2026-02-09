La semana 1 de Atevo Cup cerró con goleadas, empates y victorias ajustadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Atevo Cup cerró su primera semana con intensos duelos Sub-14 y Sub-16, marcados por goleadas, revanchas y protagonismo de academias panameñas.

Este fin de semana culminó la primera semana del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup con la disputa de partidos tanto sábado como domingo en las categorías Sub-14 y Sub-16. Ambas jornadas se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: Goleadas, blanqueadas y victorias ajustadas

El primer partido Sub-14 del fin de semana se celebró el sábado entre la Academia Costa del Este y el Atlético Panamá Viejo. Costa del Este triunfó 3-0 con un doblete de Gustavo Ávila y otro gol de José Quinzada.

La acción siguió el domingo con el segundo duelo del fin de semana, que terminó con victoria 4-0 de la Academia de Fútbol New West sobre el CDS Ciudad. Los goles vinieron por medio de un autogol, un doblete de Ángel Samaniego y otro tanto de Radamel Ábrego.

El siguiente choque de la categoría fue victoria de la Academia Suárez por 3-0 sobre el Barcelona Soccer School. Los goles los anotaron Aaron Oses, Nicolás Mora y Dylan Núñez.

El cuarto encuentro Sub-14 del fin de semana tuvo a la Academia Brunet Hay enfrentándose a la Academia Águilas Azules en una revancha de la semifinal del Torneo Clausura 2025. Águilas Azules vengó esa derrota con una victoria por la mínima, con el único tanto anotado por Aaron Cedeño.

En el penúltimo choque de la categoría, el Plaza Amador siguió con paso firme al vencer 6-2 al Atlético de Madrid. Un doblete de Dereck Villarreal, además de tantos de Nicolás Suárez, Jael Phillips, André Franco y Anthony Sánchez, dieron los goles del Plaza, mientras que Marcos Abreu y Joshua Pérez marcaron por el Atlético.

El último enfrentamiento Sub-14 de la semana fue la victoria 3-1 del Club Atlético Independiente sobre Umecit. Snaijder Ibarguen, Jafeth López y Yeirol Iglesias anotaron para el CAI, mientras que Ian Zamora lo hizo para Umecit.

Sub-16: Goleadas, empates y victorias por la mínima

El fin de semana en la categoría Sub-16 se estrenó el sábado con la victoria por la mínima del Barcelona Soccer School sobre la Academia Águilas Azules. El único gol del partido lo anotó Yomar Ibarguren.

En el segundo partido de la categoría, también disputado el sábado, la Academia Costa del Este superó 4-1 al Atlético de Madrid. Un triplete de Mario Rivera y otro tanto de Didier Zárate aportaron los goles de Costa del Este, mientras que Jonathan Rodríguez había abierto el marcador para el Atlético.

En el tercer choque del fin de semana y primero del domingo, la Kings Academy Panamá venció por la mínima a la Academia Brunet Hay. Jair González anotó el único gol del partido.

Ese encuentro fue seguido por el duelo entre el Club Internacional de Fútbol de Panamá y la Academia de Fútbol New West. Fue victoria para New West 2-1, con goles de Josué Mena y Diego Pinilla, mientras que Daniel Díaz anotó para el Inter.

El último enfrentamiento Sub-16 del fin de semana fue el empate sin goles entre Umecit y la Academia del Club Atlético Independiente.

El fútbol no se detiene

La Atevo Cup vuelve a la acción este miércoles con una triple cartelera en las categorías Sub-14 y Sub-16. Los tres partidos se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá a partir de las 6:00 p.m.