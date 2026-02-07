La serie entre Chiriquí y Coclé comienza el lunes en el estadio Remón Cantera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La serie semifinal iniciará el próximo 9 de febrero, a partir de las 7:00 p.m.

La novena de Chiriquí se clasificó a la semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, luego de vencer la noche del viernes 5-4 a Los Santos, en el sexto partido de la serie de ocho, en el estadio Remón Cantera.

Con este resultado, la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que la serie semifinal entre Chiriquí y Coclé iniciará el próximo lunes 9 de febrero, en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, a partir de las 7:00 p.m.

La ‘Leña Roja’ será local en los dos primeros encuentros, para luego trasladarse a tierras chiricanas, en el estadio Kenny Serracín de David.

En la otra llave, Panamá Oeste se mantiene a la espera de conocer a su rival entre Metro y Panamá Este, serie que debe definirse a más tardar este domingo, de no concretarse esta noche con el partido programado en el estadio Rod Carew, desde las 7:00 p.m.

La serie entre Panamá Oeste y el ganador de Metro-Este comenzaría el lunes o martes de la próxima semana, dependiendo de cuándo culmine la ronda en curso.

Según Fedebeis, los refuerzos para las semifinales se darán a conocer mediante sorteo este domingo, ya sea en horas de la mañana o al finalizar la jornada de juego. Los primeros cuatro partidos de la ronda se disputarán antes de la pausa por carnavales, con la reanudación prevista para el viernes 20 de febrero.