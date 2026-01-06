La Sub-17 de Felipe Baloy afina su ruta al Mundial Catar 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Selección Sub-17 de Panamá mantiene firme su hoja de ruta hacia el principal objetivo del ciclo: lograr el boleto a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Con el clasificatorio Sub-17 de Concacaf programado para febrero y con sede en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el combinado nacional continúa ajustando piezas bajo la conducción del director técnico Felipe Baloy, quien destacó avances importantes en el funcionamiento colectivo del equipo.

Panamá será anfitriona del Grupo B del clasificatorio, junto a Nicaragua, Dominica, Anguila y Guadalupe, y deberá finalizar en el primer lugar para asegurar su clasificación. El debut está previsto para el jueves 5 de febrero ante Dominica. Por ahora, 31 jugadores se mantienen entrenando en el cuarto microciclo de la preselección, en una etapa clave de evaluación y consolidación.

Tras un amistoso ante el equipo juvenil del Sporting, Baloy valoró de forma positiva el rendimiento de sus dirigidos.

“Estamos muy contentos porque cada vez el grupo toma una forma, va adquiriendo esa idea que le hemos venido transmitiendo en estos últimos días”, señaló el estratega, quien subrayó que el proceso apunta a encontrar el grupo ideal para afrontar las competencias venideras.

En cuanto al estilo de juego, Baloy fue claro en el perfil que busca para su selección.

“Queremos un equipo ordenado, sólido atrás, fuerte y agresivo en la mitad de la cancha, y contundente adelante, con transiciones rápidas”, explicó. Además, remarcó la importancia de la presión tras pérdida y la recuperación inmediata del balón como principios no negociables dentro de su modelo.

Consultado sobre nombres propios, el técnico evitó individualizar, incluso al referirse a Alfredo Maduro, mediocampista que viene de tener participación en la categoría sub-15.

“Hoy no nos estamos enfocando en un solo jugador. Miramos a todos. Lo importante es que cada jugador esté bien y que aporte al grupo”, sostuvo Baloy, quien dejó claro que la experiencia previa puede sumar, pero no garantiza un puesto. “No es determinante. Tienen que demostrar capacidad, actitud y responsabilidad”.

Como parte de la preparación, la selección viajará este sábado 10 de enero a México para disputar el Torneo del Sol 2026, que se celebrará del 12 al 17 de enero en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca.

Para Baloy, este torneo será clave. “Los resultados importan, pero más el rendimiento y lo que pueda ofrecer cada jugador pensando en el Premundial”, afirmó, consciente del poco tiempo disponible para consolidar el grupo definitivo.