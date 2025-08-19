La Sub-17 de Panamá disputará amistosos en Venezuela como preparación para el Mundial de Catar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció este martes 19 de agosto que la selección Sub-17 de Panamá disputará tres partidos amistosos en Venezuela. Estos encuentros se jugarán en formato de triangular contra Honduras y Venezuela, como parte de la preparación final rumbo a la Copa del Mundo de Catar, que se celebrará en noviembre.

En su comunicado, FEPAFUT detalló que el calendario contempla un partido frente a Honduras y dos ante Venezuela.

La Rojita se enfrentará a Honduras el miércoles 27 de agosto, y a Venezuela el viernes 29 y el domingo 31 de agosto. Todos los partidos se disputarán a las 5:00 p.m. (hora de Panamá) en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en Margarita.

El director técnico Leonardo Pipino anunciará en los próximos días la lista oficial de convocados para esta gira internacional.

En la Copa del Mundo Sub-17, Panamá quedó ubicado en el Grupo J. Su debut será el 5 de noviembre contra Irlanda, posteriormente enfrentará a Paraguay el 8 de noviembre y cerrará la fase de grupos frente a Uzbekistán el 11 de noviembre.