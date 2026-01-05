Panamá, 05 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Preparación

    La Sub-17 de Panamá intensifica su preparación

    El grupo está enfocado en clasificar al Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, del cual será anfitrión del Clasificatorio de Concacaf.

    Humberto Cornejo
    Felipe Baloy imparte indicaciones a sus jugadores durante un entrenamiento. Foto: Cortesía/Fepafut

    La selección de fútbol Sub-17 de Panamá inició el año trabajando fuerte, enfocada en alcanzar su principal objetivo: clasificar a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

    El combinado juvenil retomó los entrenamientos el viernes 2 de enero en las instalaciones del COS Sports Plaza, en Metro Park, como parte de la continuidad de su planificación de cara al Clasificatorio Sub-17 de Concacaf 2026.

    El equipo dirigido por Felipe Baloy mantiene un ritmo constante de preparación y no ha detenido su trabajo desde el mes de diciembre, incluso durante las fiestas de fin de año. La preselección seguirá entrenando de manera ininterrumpida del 3 al 8 de enero, en horario de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

    La Rojita se alista para competir como local en el Grupo B del Clasificatorio Sub-17 de Concacaf 2026, torneo que se disputará en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez durante el mes de febrero. En esta fase, el conjunto nacional enfrentará a las selecciones de Nicaragua, Dominica, Anguila y Guadalupe, con la obligación de terminar en el primer lugar del grupo para asegurar su boleto a la cita mundialista.

    El debut del elenco panameño en la competencia será el jueves 5 de febrero, cuando se mida ante Dominica en el coloso de Juan Díaz.

    Actualmente, 31 jugadores forman parte de la preselección Sub-17, todos bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Baloy, quien evalúa el rendimiento y la evolución de cada futbolista en esta etapa clave del proceso.

    Convocados

    Porteros: Adamir Aparicio (CD Plaza Amador), Isaías Abuabara (Celta de Vigo, España), Sebastián Sotelo (CD Plaza Amador), Luis López (Academia Costa del Este).

    Defensas: Ismael Hinestroza (Tauro FC), Emanuel Edwards (CA Independiente), Renso Reyes (CA Independiente), Johan Andrade (Tauro FC), Arian Reyes (Estados Unidos), Josmil Alderete (Tauro FC), Cristian Ibarra (CD Plaza Amador), Ian Lucca Centella (Panama City FC), Anderson Ojo (CD Universitario), Abdiel Gordón (Bocas FC).

    Volantes: Jossimar Insturain (Tauro FC), Lucas Norte (CD Plaza Amador), Jamal Becford (Southern Soccer Academy MLS Next, Estados Unidos), Pablo Arosemena (Ourense CF, España), Alfredo Maduro (Academia Costa del Este), Lucio Ceballos (Sporting SM), Estevis López (Academia Costa del Este), Carlos Peña (CD Universitario), Gabriel Quiroz (Tauro FC), Oliver Pinzón (CD Universitario), Joseph Choy (Academia Costa del Este), Eric Ramos (CD Plaza Amador), Ronaldo Matos (Sporting SM).

    Delanteros: Steven Arboleda (CD Plaza Amador), Andrés Castillo (CA Independiente), Jassir Feliciano (Veraguas United), Joshua Payton (Estados Unidos).

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


