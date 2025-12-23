La Sub-17 de Panamá mantiene su planificación rumbo al Premundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección Sub-17 de Panamá, dirigida por Felipe Baloy, continúa con su planificación de entrenamientos de cara al Campeonato Sub-17 de la Concacaf 2026, torneo que se disputará en febrero y que tendrá como sede el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá.

El combinado juvenil inició los trabajos la semana pasada y retomó las sesiones este lunes 22 y martes 23 de diciembre. De acuerdo con la programación establecida por el cuerpo técnico, los entrenamientos continuarán los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, mientras que habrá receso los días 24, 25 y 31, con motivo de las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Las prácticas se desarrollan en el COS Sports Plaza, con un grupo aproximado de 35 jugadores, todos pertenecientes al plano local, quienes forman parte del proceso de evaluación y preparación rumbo al certamen regional.

El trabajo durante las fiestas de fin de año forma parte de la planificación del cuerpo técnico encabezado por Baloy, junto a su equipo de asistentes, con el objetivo de afinar detalles de cara al torneo, el cual otorgará cupos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Baloy contará en la selección Sub-17 de Panamá con un cuerpo técnico integrado por Wess Torres, como asistente técnico; Salvador Márquez, en la preparación física; Manuel Torres, como preparador de porteros; y Luis Rojo, encargado del análisis de video, conformando un equipo de trabajo enfocado en el desarrollo integral y competitivo del plantel juvenil.

Panamá debutará en el Campeonato Sub-17 de la Concacaf el jueves 5 de febrero, cuando enfrente a la selección de Dominica en el estadio Rommel Fernández, dando inicio a su camino en el torneo clasificatorio.

Lista de convocados

Porteros

Adamir Aparicio (Plaza Amador)

Luis Ledezma (Umecit)

Luis Rodríguez (Sporting)

Defensa

Ismael Hinestroza (Tauro)

Emanuel Edwards (CAI)

Renso Reyes (CAI)

Johan Andrade (Plaza Amador)

Josmil Alderete (Tauro)

Elías Bustamante (Costa del Este)

Cristian Ibarra (Plaza Amador)

Ian Lucca Centella (Panamá City)

Anderson Ojo (Universitario)

Volantes

Jossimar Insturain (Tauro)

Jaffet Valles (Alianza)

Lucas Norte (Plaza Amador)

Alfredo Maduro (Costa del Este)

Yadath Justiniani (San Francisco)

Lucio Ceballos (Sporting)

Fiorentino Tizzoni (Costa del Este)

Jorge Aguilar (Árabe Unido)

Estevis López (Costa del Este)

Gabriel Quiroz (Tauro)

Oliver Pinzón (Universitario)

Joseph López (San Francisco)

Joseph Choy (Costa del Este)

Jasio Jordan (Plaza Amador)

Eric Ramos (Plaza Amador)

Ronaldo Matos (Sporting)

Dylan Martínez (Tauro)

Giovani Rodríguez (San Francisco)

Emanuel Rodríguez (Tauro)

Manuel Jiménez (CAI)

Delantero

Steven Arboleda (Plaza Amador)

Andrés Castillo (CAI)

Jassir Feliciano (Veraguas United)