La Sub-17 de Panamá remonta y vence a Uganda en su segundo amistoso en Dubái

La selección Sub-17 de Panamá remontó para vencer a Uganda 2-1 en su segundo amistoso de preparación en vísperas de la Copa del Mundo Catar 2025. El partido se celebró este domingo en Dubái, donde desde el martes los canaleros realizan un campamento de preparación antes de viajar a Doha.

A diferencia del primer amistoso ante Burkina Faso, Panamá inició el partido decidido a buscar el gol. La primera ocasión llegó en el minuto 2, con un remate de Gerson Gordón que tapó el arquero. El rebote le quedó a Joseph Pacheco, pero el portero rival volvió a intervenir.

Dos minutos después, Josimar Insturain evadió al arquero, pero la defensa rechazó la pelota sobre la línea.

Lastimosamente, como dice el viejo refrán, “el que no hace los goles, los ve hacer”, y así le pasó a la Rojita: a los 13 minutos, Uganda tomó la ventaja por la mínima.

Lejos de desanimarse, los dirigidos por Leonardo Pipino siguieron presionando. El esfuerzo dio frutos en el minuto 32, cuando Gerson Gordón igualó las acciones desde el punto penal.

Diez minutos después, un remate de Joseph Pacheco pegó en el travesaño, y los panameños se fueron al descanso con la sensación de haber merecido más en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, Panamá mantuvo la intensidad y siguió buscando el gol. El premio llegó en el minuto 56, cuando Moisés Richards clavó un remate de media distancia en el ángulo para poner el 2-1 definitivo.

Durante el resto del partido, Panamá defendió con orden y conservó energías, mientras Uganda se volcó al ataque en busca del empate. La defensa canalera resistió hasta el final, asegurando una victoria por 2-1.

Panamá volverá a jugar el jueves 30 de octubre en Dubái en su tercer y último amistoso de preparación, esta vez ante Indonesia. La escuela panameña viajará a Doha el sábado 1 de noviembre, lista para afrontar la Copa del Mundo Sub-17 de Catar 2025.