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    Fútbol

    La Supercopa de España se jugará en Estambul del 2 al 7 de febrero de 2027

    El Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad serán los equipos que participen en esta edición.

    EFE
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    La Supercopa de España se jugará en Estambul del 2 al 7 de febrero de 2027
    Los jugadores del FC Barcelona levantan el trofeo de campeón tras ganar la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, el 11 de enero de 2026, en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE

    La próxima edición de la Supercopa de España se celebrará en Estambul del 2 al 7 de febrero de 2027 y participarán FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, según anunció la Real Federación Española de Fútbol este jueves.

    La competición, que se ha disputado de forma ininterrumpida en Arabia Saudí desde 2022, se jugará por primera vez en Turquía, en el estadio olímpico Atatürk.

    Según explicó la RFEF, el torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del fútbol español volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que para esta edición se tuvo que cambiar de sede porque coincide con la Copa de Asia que organiza el país de Oriente Próximo en las mismas fechas.

    La capital otomana ha sido la ciudad elegida después de “un período de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta”, reza el comunicado.

    El Barcelona de Hansi Flick defenderá título en Turquía tras proclamarse campeón en la pasada edición al imponerse al Real Madrid por 3-2 en la ciudad de Yeda (Arabia Saudí).

    Además, el organismo federativo destacó que, tras el acuerdo alcanzado, la RFEF “garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas”.

    EFE

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