La temporada 2026 de la NFL arrancará el 9 de septiembre en casa de los Seattle Seahawks

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La temporada 2026 de la NFL comenzará el miércoles 9 de septiembre en el estadio Lumen Field de Seattle con los Seahawks, actuales campeones del Super Bowl, contra un rival por definir, informó este miércoles la liga de fútbol americano en un comunicado.

Como es habitual, el primer partido de la nueva temporada de la NFL se jugará en el estadio de los campeones, en este caso unos Seahawks que ganaron el Súper Bowl de Santa Clara contra los New England Patriots el pasado febrero.

Un día después del debut de los Seahawks, la NFL organizará el primer partido de su historia en Australia, un duelo entre los San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams con comienzo a las 20.35 hora del Este de Estados Unidos.

El rival de los Seahawks en el partido inaugural se anunciará esta primavera, informó la NFL.