La triple misión panameña en la fecha 5 del Apertura mexicano

La actividad de los futbolistas panameños en la Liga MX tendrá este fin de semana un capítulo cargado de retos para Ismael Díaz, Adalberto Carrasquilla y José Luis Rodríguez, quienes verán acción en la quinta jornada del torneo Apertura 2025.

El primero en saltar al terreno será Ismael Díaz, delantero del León, que este viernes visitará al Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes.

El equipo esmeralda, dirigido por Eduardo Berizzo, llega con tres derrotas y una sola victoria, además de la tercera peor ofensiva del campeonato, con apenas tres goles en cuatro partidos. La defensa tampoco ha respondido, pues ha recibido ocho tantos.

León espera por la recuperación física del colombiano James Rodríguez, quien arrastra molestias musculares. De no estar disponible, el conjunto confiará en el aporte ofensivo del argentino Rogelio Funes Mori y el impulso que pueda dar Díaz, quien debutó el lunes en Liga MX ingresando al minuto 63 y, apenas un minuto después, dio la asistencia para el único gol de su equipo en la derrota 1-3 ante Monterrey.

“Sabemos que a veces hay momentos amargos, momentos difíciles. La única manera es seguir trabajando y forzándose para poder darle la vuelta a la situación. Creo que ahora mismo no es momento para que alguien se esté bajando del barco, sino remar para un solo lado y trabajar de la mejor manera”, dijo Díaz el pasado lunes tras la derrota 1-3 ante Monterrey de Sergio Ramos.

El sábado será el turno de José Luis “Pumita” Rodríguez, volante del FC Juárez, que visitará al Guadalajara. Los Bravos vienen de caer 0-2 en casa ante Toluca y buscan puntos para salir de la parte baja de la tabla.

Ese mismo día, Adalberto Carrasquilla y los Pumas de la UNAM afrontarán una visita de alto riesgo al campeón Toluca. Los universitarios llegan con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate, este último 1-1 ante Necaxa en la jornada anterior, en el que el mediocampista panameño dio su tercera asistencia en cuatro partidos, esta vez desde un tiro de esquina.

La misión será frenar a la mejor ofensiva del campeonato, liderada por el portugués Paulinho.

La fecha 5 comenzará este viernes con dos partidos: Puebla-San Luis y Necaxa-León. El sábado, además de Guadalajara-Juárez y Toluca-Pumas, se jugarán Pachuca-Tijuana, Tigres-América y Cruz Azul-Santos. El domingo se completará con Querétaro-Atlas y Monterrey-Mazatlán.