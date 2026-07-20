La UEFA felicita a España y destaca su racha más larga como equipo europeo invicto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El organismo que preside el esloveno Aleksander Ceferin felicitó a los campeones del mundo en redes sociales.

La UEFA felicitó este lunes a la selección española por convertirse en campeona del mundo tras derrotar a la de Argentina en la prórroga de la final del Mundial en Nueva York (1-0) y destacó su racha como invicta, “la más larga de un equipo europeo”.

“¡Felicidades a @SEFutbol por convertirse en campeones mundiales de 2026!. 38 partidos invicto en todas las competiciones para España. La racha más larga de un equipo europeo en la historia de selecciones nacionales masculinas”, resaltó en redes sociales el organismo que preside el esloveno Aleksander Ceferin.

38 games unbeaten in all competitions for Spain 👏



The longest run by a European team in men's national team history 🙌 pic.twitter.com/OWXM0l3ntj — UEFA EURO (@UEFAEURO) July 19, 2026

La UEFA acompañó su felicitación por su segunda estrella mundialista a España, que es también la vigente campeona de Europa, con varias imágenes del equipo, como una de los internacionales celebrando la victoria y algunas en solitario de los jugadores que dirige Luis de la Fuente, como el capitán Rodri Hernández, Pedro Porro, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Merino o Marc Cucurella.