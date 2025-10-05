La Universidad Católica de Londoño y Fajardo empata en el inicio del hexagonal ecuatoriano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Universidad Católica protagonizó un partido lleno de emociones al empatar 2-2 en casa frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, en duelo correspondiente al hexagonal final de la Liga Pro ecuatoriana 2025.

El resultado dejó a ambos equipos con la sensación de oportunidad perdida, pues frustraron sus aspiraciones de acercarse a Independiente del Valle, líder sólido con 64 puntos.

Liga parecía encaminada a una victoria importante gracias al gol del argentino Lisandro Alzugaray, que mantenía la ventaja hasta el minuto 86. Sin embargo, la Católica reaccionó y empató con un tanto del defensor Luis Cangá.

La remontada se concretó en el minuto 90 con el gol del panameño Azarías Londoño, quien aprovechó una jugada colectiva para firmar el 2-1 y desatar la euforia local. No obstante, cuando el triunfo parecía asegurado, el chileno Fernando Cornejo apareció en el tiempo de reposición (93’) para sellar el empate definitivo para la Liga de Quito.

Con el resultado, la Católica se mantuvo en el cuarto lugar de la tabla con 50 puntos, mientras que la Liga quedó tercera con 52. Ambos equipos siguen en la pelea por un boleto a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana 2026, aunque cada vez con menor margen de error ante el dominio de Independiente del Valle.

El panameño José Fajardo también fue protagonista en el encuentro. Titular en la delantera de la Católica, venía de marcar cuatro goles en los dos partidos ligueros previos, aunque en esta ocasión no pudo hacerse presente en el marcador. El delantero disputó 75 minutos antes de ser sustituido, dejando claro que atraviesa un momento de confianza y continuidad en el fútbol ecuatoriano.

El gol de Londoño y la participación de Fajardo refuerzan el buen momento que atraviesan ambos futbolistas, quienes forman parte de la convocatoria de Thomas Christiansen para la selección panameña.

Los dos viajarán este domingo a Panamá para sumarse a la concentración nacional que tendrá lugar en el nuevo Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes en Llano Bonito, donde iniciarán los entrenamientos de cara a los partidos eliminatorios frente a El Salvador y Surinam.