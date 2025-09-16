Panamá, 17 de septiembre del 2025

    La Valdeza se corona campeón en triangular sub-17 en El Caimito de Capira

    Redacción de La Prensa
    El partido estuvo lleno de jugadas y goles, en la Iglesia Bautista Remanente Fiel de El Caimito. Foto: Cortesía

    El equipo de La Valdeza se proclamó campeón del triangular sub-17 al imponerse de visita 4-3 al Caimito, en los terrenos de la Iglesia Bautista Remanente Fiel, en El Caimito, Capira.

    El partido entre la Iglesia Bautista Remanente y la Iglesia Bautista de Fuente del Chase empataron sin goles en el tiempo reglamentario. Foto: Cortesía

    La jornada deportiva marcó el inicio de la cruzada evangelista organizada por la iglesia anfitriona y reunió a decenas de familias.

    El programa incluyó además un emocionante amistoso de fútbol femenino entre la Iglesia Bautista Remanente y la Iglesia Bautista de Fuente del Chase de La Chorrera, que terminó 0-0 en tiempo reglamentario y se definió en penales a favor de las locales.

    El duelo entre la Iglesia Bautista Remanente y la Iglesia Bautista de Fuente del Chase terminó en la tanda de los penales. Foto: Cortesía

    También hubo espacio para los más pequeños, con un partido entre niños menores de 10 años que reforzó la convivencia y unión.

