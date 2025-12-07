La veragüense Nataly Delgado impone su boxeo y retiene su corona mundial de la AMB

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La campeona mundial interina supermosca de la AMB, la panameña Nataly Delgado, cumplió de forma impecable con su primera defensa del título. La veragüense se impuso con autoridad ante su público en Santiago de Veraguas, derrotando por decisión unánime a la mexicana Arlenn “La Torita” Sánchez en el salón Villa Magna del hotel Gran David.

Las tarjetas de los jueces reflejaron la amplia superioridad de la campeona: 99-90, 98-91 y 99-90. Fue una noche cargada de emoción, con casa llena, y en la que Delgado respondió al respaldo de la afición local con boxeo sólido, ritmo constante y una caída provocada en el cuarto de los diez asaltos pactados.

La rival había sido designada apenas esta semana, luego de que la venezolana Yoselin Fernández no pudiera salir de su país debido a la suspensión de vuelos internacionales. A pesar del cambio, Delgado controló el combate desde el primer round, forzando el fallo de Sánchez con su manejo de distancia y potencia.

“Sumamente contenta de haber logrado el objetivo final, que era mantener mi título con el gran respaldo de mi gente de Santiago. Muy emocionada, muy feliz, y con hambre de seguir procesando más triunfos”, dijo Delgado después de cumplir con la prueba de dopaje, visiblemente conmovida.

El cuarto asalto marcó un punto clave. Cuando Sánchez avanzaba, Delgado giró y conectó un golpe preciso que envió a la mexicana a la lona. “Fue un golpe de encuentro cuando venía y le di un giro. Cayó. Estoy demasiado feliz, muy, muy contenta, de no solo pelear en mi tierra, sino devolverle a la gente que compró su boleto, con la victoria que era lo que todos esperaban”.

Durante el combate, Delgado sintió que iba adelante. “Tenía la certeza que íbamos ganando round por round, a pesar de que la pelea se ensució bastante. Logramos darle un knockdown, que nos daba un poquito más de seguridad”.

El triunfo llegó en una semana especial, cercana al Día de las Madres. “Le regalo esta victoria a mi mamá Elsa Hernández, a todas las mamás de Veraguas y del país. Soy mamá de dos niños, muy emocionada. Sigo escribiendo mi historia, aportando un poquito más a la historia del boxeo”.

Sobre el futuro, no dudó: su objetivo es la unificación. “Hoy me ratifico como campeona, esperando tener más oportunidades. Le voy a echar más ganas y seguir escalando, hasta lograr la unificación con la campeona regular”.

Si no se da de inmediato, ya hay plan: marzo podría traer otra defensa. “Si se nos da la oportunidad y nos ayudan en el proceso de hacer todo el evento, definitivamente que sí”.