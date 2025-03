La victoria de Panamá en el Final Four no pasó desapercibida en el mundo del fútbol

La selección de Panamá escribió otra historia importante en su historia al imponerse 1-0 sobre Estados Unidos, el pasado jueves 20 de marzo, en la Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, en el SoFi Stadium.

El triunfo de La Roja no solo desató la euforia entre sus aficionados, sino que también captó la atención de clubes y ligas internacionales donde militan jugadores panameños.

Uno de los primeros en reconocer la hazaña fue la Ligue 1 de Francia, donde juega Michael Amir Murillo. A través de sus redes sociales, la liga gala publicó: “¡Felicitaciones Panamá por la clasificación a la final de la Liga de Naciones!”, acompañando el mensaje con una imagen de Julio César Dely Valdés en su etapa con el PSG, un homenaje a uno de los grandes referentes del fútbol nacional.

El Olympique de Marsella, equipo en el que milita Murillo, también mostró su apoyo a la selección panameña al compartir en sus redes sociales la pregunta: “¿Quién apoya a Panamá mañana?”, en referencia a la gran final que disputará La Roja contra México, el domingo 23 de marzo, desde las 8:30 p.m.

Cabe recordar que Murillo se perdió este Final Four por una lesión, que lo deja fuera de las canchas por cinco semanas.

Otro equipo que se sumó a las felicitaciones fue el Alfayha de Arabia Saudita, club del guardameta Orlando Mosquera. La institución saudí destacó el trabajo de la selección y el desempeño del portero panameño, quien fue clave en la victoria ante el combinado estadounidense.

Aníbal goes the full 90 in Panama’s win in the Concacaf Nations League Semi-Final. https://t.co/l5XuGptlym

“¡Felicitaciones a nuestro portero panameño Orlando Mosquera por llegar a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF con su selección! Le deseamos éxito en la conquista del título”.

🇵🇦🧤Congrats to our Panamanian goalkeeper Orlando Mosquera @Kuty25 on reaching the CONCACAF Nations League final with his national team! Wishing him success in winning the title.#Alfayha #with_alfayha pic.twitter.com/PcRaJVM8WM