‘La vida es una broma’, dice Neymar en medio de las críticas por ir a un torneo de póker

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Neymar dijo este miércoles que “la vida es una broma” en medio de las críticas recibidas por participar en un torneo de póker mientras su equipo, el Santos, jugaba en Venezuela la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“La vida es una broma. ‘No te tomes la vida tan en serio’”, afirmó el delantero brasileño en una publicación en sus redes sociales que acompañó con una fotografía suya riéndose mientras juega al póker.

Neymar se reincorporó el pasado viernes a la disciplina del Santos después de disfrutar de unos días de vacaciones tras su discreta participación en el Mundial 2026, en el que la Canarinha cayó en octavos de final frente a la Noruega de Erling Haaland por 1-2.

El atacante de 34 años empezó entonces un plan físico específico para recuperar el tono, por lo que no viajó a Valencia con el resto de sus compañeros para el partido de ida de la repesca de la Sudamericana contra Universidad Central de Venezuela (UCV), disputado el martes.

El conjunto paulista goleó 1-4 al cuadro local en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia, con tantos de Gabriel Bontempo, Gabriel Menino, Thaciano y Rony.

Ese mismo martes, Neymar publicó una serie de fotografías en sus redes sociales en las que aparecía sonriendo durante su participación en un torneo de póker en la ciudad de São Paulo.

Algunos comentaristas deportivos y aficionados acusaron al camisa 10 de falta de compromiso con su club por irse a jugar al póker mientras sus compañeros afrontaban una importante eliminatoria en tierras venezolanas.

Pocos días después de ser eliminado del Mundial 2026 y anunciar su despedida de la selección brasileña, el exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain (PSG) también estuvo presente en otra competición de póker en Las Vegas, de la que fue eliminado a las primeras de cambio, según la prensa local.

Neymar tiene contrato con el Santos hasta el final de la presente temporada, es decir, hasta el próximo mes de diciembre.