Panamá, 08 de noviembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Copa América

    La WBSC se deslinda de la Copa América de Béisbol y responsabiliza a WBSC Americas Baseball

    Humberto Cornejo
    La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) emitió un comunicado oficial en el que detalla que no es responsable de la suspensión del torneo.

    La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) emitió un comunicado oficial en el que detalla que no es responsable sobre la reciente cancelación y reprogramación de la Copa América de Béisbol, que estaba programada para celebrarse en Panamá del 13 al 22 de noviembre de 2025.

    En su declaración, la WBSC subrayó que el torneo no es un evento mundial ni forma parte de su calendario oficial, sino que está bajo la autoridad de WBSC Americas Baseball, organismo que rige el béisbol a nivel continental.

    “La Copa América es un evento organizado bajo la autoridad de WBSC Americas Baseball, el organismo rector continental del béisbol en la región de las Américas. No es un torneo mundial de la WBSC”, señaló la entidad.

    “La WBSC no ha sido informada oficialmente ni ha participado en la organización o gestión de esta competición”, agrega el comunicado.

    De igual forma, la confederación internacional destacó que la Copa América no es clasificatoria para ningún evento mundial sancionado por la WBSC ni para los Juegos Olímpicos, como se había informado en algunos medios de comunicación.

    “Por consiguiente, el torneo no es clasificatorio para ningún evento de la Copa Mundial sancionado por la WBSC ni para los Juegos Olímpicos, como se ha informado incorrectamente en algunos casos”, precisa el texto.

    La organización mundial también aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo de sus asociaciones continentales, aunque insistió en la necesidad de distinguir entre los torneos regionales y las competiciones oficiales de carácter mundial.

    “La WBSC agradece los esfuerzos de sus Asociaciones Continentales en la promoción y el desarrollo del béisbol/softbol a nivel regional. Sin embargo, es importante distinguir entre los torneos continentales organizados por WBSC Americas Baseball y las competiciones mundiales oficialmente sancionadas y supervisadas por la WBSC”, concluye el comunicado.

    Comunicado que publicó WBSC Americas Baseball sobre la Copa América.

    La aclaración llega luego de que WBSC Americas Baseball anunciara la reprogramación de la Copa América de Béisbol debido al incumplimiento del promotor privado encargado de su organización, situación que ha generado confusión en torno a las responsabilidades de cada entidad.

    Con esta declaración, la WBSC deja en claro que la responsabilidad recae sobre WBSC Americas Baseball, entidad que deberá ofrecer más detalles sobre el futuro del torneo durante la conferencia de prensa del 12 de noviembre, además de la conferencia convocada por Pandeportes para este domingo en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

