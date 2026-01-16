LAAC 2026: Lucca González reaccionó con autoridad en la segunda ronda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Lucca González transformó los bogeys del jueves en los hoyos 8 y 16 en birdies este viernes

Después de un jueves cuesta arriba, Lucca González mostró carácter y capacidad de respuesta este viernes en la segunda ronda del Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026, al firmar una tarjeta de 71 golpes en el Lima Golf Club, resultado que lo dejó a la expectativa del corte tras completar los primeros 36 hoyos del campeonato.

El joven panameño había iniciado el torneo con una ronda inicial de 77 impactos, marcada por cuatro bogeys y dos dobles bogeys.

Sin embargo, el viernes el panorama fue distinto. González logró recomponerse mentalmente, ajustar su estrategia y ejecutar con mayor convicción en una cancha que ha elevado su dificultad respecto a su última vista en diciembre pasado.

“Después de una ronda bastante complicada ayer, logré hoy mantener la calma y bajar los nervios. Salí bastante a flote con la ronda de hoy”, explicó González tras concluir su recorrido.

Lucca González de Panamá juega un golpe desde el rough en el hoyo No. 6 durante la segunda ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el viernes 16 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

Aunque reconoció que el score pudo ser incluso mejor, destacó que no hubo un hoyo que lo dejara inconforme, una señal clara del control que mantuvo durante la jornada.

El contraste entre ambas rondas también se reflejó en hoyos específicos. González transformó los bogeys del jueves en los hoyos 8 y 16 en birdies este viernes, una muestra directa de los ajustes realizados. En total, la segunda ronda incluyó birdies en los hoyos 2, 8 y 16, mientras que los bogeys llegaron en el 6, 11, 14 y 17. Precisamente los hoyos 14 y 17 habían sido escenarios de doble bogey en la primera jornada, lo que subraya la mejora en la ejecución y en la toma de decisiones.

“Logré dejar atrás los hoyos malos de ayer y hoy me paré con decisión y logré atacar el hoyo como debía hacerlo”, añadió el panameño, quien compite por segunda vez en el LAAC y es el más joven de los seis representantes del país en esta edición.

Con la ronda matinal completada, González quedó inmerso en la habitual tensión de esperar el desenlace del corte, a la espera de lo que ocurra con los jugadores que salieron en la sesión de la tarde.

“Es raro, tienes un sentimiento de incomodidad, de querer que el tiempo pase rápido. Estoy tratando de mantenerme tranquilo. Si paso el corte, perfecto; y si no, seguir practicando, porque habrá muchos más torneos”, expresó con madurez.

Lucca González en el green del hoyo 11 durante la primera ronda del Campeonato Latinoamericano Amateur 2026 que se juega en el Lima Golf Club en Lima, Perú, el jueves 15 de enero de 2026. Fotografía de LAAC.

El panameño también coincidió en que el Lima Golf Club ha cambiado radicalmente, en comparación a los Juegos Bolivarianos 2025.

“En diciembre era otra cancha: más lenta, rough más bajo, un juego más agresivo. Ahora los fairways están muy pequeños, los greens duros y cada vez más rápidos. La cancha cambió completamente”, explicó.

Finalmente, González dedicó palabras de agradecimiento a su entorno más cercano, destacando el apoyo recibido durante su preparación en Argentina. “Gracias a mis papás, a mi hermano y a toda mi familia. Sin ellos no estaría aquí”, concluyó.