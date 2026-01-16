LAAC 2026: Samuel Durán hace ‘mea culpa’ de su tee y espera meterse en el corte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Samuel Durán cerró las dos primeras rondas del LAAC 2026 a la espera del corte

Samuel Durán completó este viernes sus primeras dos rondas en el Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026 con tarjetas de 75 y 74 golpes, quedando a la expectativa del corte en una edición que ha confirmado la dureza del Lima Golf Club.

El golfista panameño, de 19 años y miembro del equipo universitario de Clemson Tigers, inició la segunda ronda a las 8:06 a.m. desde el tee del hoyo 10, enfrentando nuevamente una cancha estrecha, con rough alto y greens firmes que han castigado cualquier imprecisión desde la salida.

En la jornada inaugural del jueves, Durán sumó un birdie en el hoyo 2, pero la tarjeta se vio comprometida por bogeys en los hoyos 4, 6, 9 y 16, además de un doble bogey en el 7, producto de dificultades desde el tee que le impidieron sostener el ritmo en el front nine.

El viernes, ya arrancando por el back nine, el panameño mostró pasajes de buen golf al repetir el birdie en el 2 y antes el hoyo 1, aunque volvió a pagar caro los errores desde la salida.

La ronda incluyó bogeys en los hoyos 6, 9, 11 y 16, además de un doble bogey en el 17, uno de los hoyos más exigentes del recorrido, cerrando así con 74 golpes.

“No fueron los dos mejores días que pude haber tenido. Demasiados tiros botados, pudo haber sido mucho mejor”, reconoció Durán tras finalizar su participación del día. “Más que todo no le pegué muy bien del tee. Ahora toca remar a que el corte suba un poco”.

Durán sostiene el objetivo colectivo de la delegación panameña, que llegó a Lima con seis representantes.

“Sería bueno que los seis pasemos el corte. Nadie se quiere ir a su casa antes. Esta es una cancha especial y siempre la oportunidad de competir es buena”.

Sobre el comportamiento del campo, Durán coincidió con la percepción general del torneo.

“Cualquier cancha con greens firmes, banderas difíciles, rough alto y angosta es complicada. Aquí no hay bailout. Si no pegas buenos tiros, no vas a jugar bien”.

Ante la eventual tercera ronda, el panameño fue claro sobre el ajuste prioritario en su juego.

“Definitivamente pegarle mejor del tee. Para competir en golf, lo primero que tienes que hacer es poner la bola en un buen lugar”.