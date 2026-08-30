Lágrimas, Mirka, Navratilova y Nadal: así fue el discurso de Federer en Salón de Fama

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Muy emocionado y al borde de las lágrimas en varias ocasiones, el suizo Roger Federer dio este sábado las gracias a su mujer, Mirka, por acompañarle en su vida, a Martina Navratilova por ser fuente de inspiración, y recordó el legado de Rafa Nadal y Novak Djokovic en su discurso de casi media hora en el día en el que entró al Salón de la Fama del tenis."

“Cuando cierro mis ojos y pienso en el juego que amo. Esto es lo que veo. Estoy en Basilea y tengo 13 años. No estoy jugando, soy un recogepelotas. Veo el juego y nunca olvidaré cómo veía a los jugadores luchar ante adversidades, la intensidad. Quiero dar las gracias a todos los recogepelotas que han estado en mis partidos durante horas. Los veo, les doy las gracias, y yo fui como ustedes”, empezó Federer.

El suizo recordó que tenía tres años cuando tocó su primera raqueta. Era de su padre y era de madera. A partir de ahí contó sus días jugando al tenis, los momentos pasados con su familia acudiendo a torneos y trabajando para convertirse en jugador profesional.

Se conmovió al nombrar a sus entrenadores, en particular Severin Lüthi, con el que estuvo 18 años.

“Severin Lüthi es el técnico que he tenido más tiempo, 18 largos años juntos, me mantuvo motivado cuando lo necesitaba y me protegió cuando necesitaba que se me protegiera”, dijo, antes de emocionarse.

Entre sus fuentes de inspiración nombró a su compatriota Martina Hingis y a Martina Navratilova.

“Hingis, suiza como yo, número uno del mundo desde los 16 años, algo que yo no hice. Navratilova en mi casa es famosa por haberme inspirado a jugar al tenis. Martina inspiró a Mirka, y Mirka me inspiró a mí. Ella es mi mujer, pero eso se queda corto: es mi entrenadora, mi estilista, la persona que me enseñó a estar más concentrado en el tenis y disfrutar de todo lo demás. Es una gran madre. Ella y yo nos damos la mano y atravesamos muros. Ella es todo esto”, afirmó.

“El tenis es algo complejo y bonito, es un espectáculo de ver. Hay mucha presión en el tenis, un volcán de presión, de emociones, y cuando el partido terminaba probablemente ustedes veían lo que sentía dentro. El tenis significó todo para mí: crear algo nuevo, es mi mentalidad”, añadió.

“Fuera de la cancha, la amistad en el vestuario, jugar a las cartas hasta el segundo previo al partido... Algunos rivales se volvieron amigos y nos conectamos de por vida. Esos son de los mejores recuerdos que encontré en el ATP Tour. También había otro juego, el que se vive con amigos y familia. Con Mirka empezamos a hacer cosas como jugar videojuegos y cenar con amigos. Luego empezamos a cambiar pañales. Nuestros hijos nos inspiran y nos hacen felices cada día”, recordó.

“Mi tiempo en el tenis terminó, pero el tenis siempre estará en la intersección de todo lo que me interesa”, concluyó.

Y pidió preservar el espíritu del tenis.

“El Salón de la Fama muestra la evolución del tenis y estoy orgulloso de ser parte de él. Estoy contento de haber pasado por generaciones, desde (Pete) Sampras hasta las rivalidades épicas con Andy (Murray), Novak (Djokovic) y Rafa (Nadal)”, dijo.

“Nosotros dejaremos la pista, pero el deporte sigue. Espero que el deporte mantenga un poco de ese espíritu y afición. Espero que los jugadores sigan con esa camaradería entre ellos, que sean fieles a su verdadera identidad, que no dejen de tomar riesgos, que sigan empujando este deporte y que sigan mejorando, mejorando y mejorando”, añadió.