    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    LALIGA

    LaLiga: El Real Madrid vs. Barcelona ya tiene día y hora

    EFE
    LaLiga anunció el día y horario del clásico en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Barcelona. EFE.

    El clásico Real Madrid-Barcelona de la décima jornada de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 26 de octubre, a las 4:15 p.m. hora local (9:15 a.m. hora de Panamá) en el estadio Santiago Bernabéu, según anunció LaLiga este miércoles.

    Será el primer clásico liguero de la temporada 2025-2026, en la que el Real Madrid visitará al Barcelona en la jornada 35, el fin de semana del 9 y 10 de mayo del año que viene.

    EFE

    Agencia de noticias


