    LALIGA

    LaLiga inspecciona el Johan Cruyff como alternativa al Camp Nou para el Barcelona-Valencia

    EFE
    Vista del estadio Johan Cruyff en foto de archivo de Enric Fontcuberta. EFE

    Emisarios de LaLiga han inspeccionado este miércoles el Estadio Johan Cruyff como posible alternativa al Spotify Camp Nou para disputar el Barcelona-Valencia del próximo 14 de septiembre, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, según confirmaron a EFE fuentes conocedoras de la visita.

    El estadio adjunto a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde juegan sus partidos el equipo femenino y el Barça Atlètic, cuenta con un aforo de 6.000 personas —inferior al mínimo exigido por LaLiga— y actualmente no dispone de las cámaras necesarias para la aplicación del VAR.

    Asimismo, otro elemento a tener en cuenta es que el fin de semana del 13 y el 14 de septiembre está previsto que el equipo femenino se enfrente en el Johan Cruyff al DUX Logroño en la Liga F, aunque el día y la hora todavía no están confirmados.

    Con todo, el Barcelona sigue trabajando para poder albergar el partido contra el Valencia en el Spotify Camp Nou, pero todavía no ha recibido los permisos necesarios para la apertura del recinto.

    Mientras no recibe la autorización para regresar al Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 27.000 espectadores, la entidad ya cerró un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para utilizar el Estadio Olímpico Lluís Companys hasta febrero en caso de que el recinto del barrio de Les Corts no esté disponible para acoger los partidos del primer equipo.

    Sin embargo, el recinto de Montjuïc no estará operativo para el estreno como local del Barcelona en LaLiga, puesto que el 12 de septiembre actúa el cantante Post Malone y el césped no estaría en condiciones para el encuentro frente al Valencia.

    En esta tesitura, el club catalán contempla el Johan Cruyff como ‘plan B’ al Spotify Camp Nou, aunque no es la única alternativa.

    EFE

    Agencia de noticias

