Lamine Yamal: ‘Ahora soy feliz jugando’

Lamine Yamal ha asegurado este sábado, tras marcar el primer triplete de su trayectoria en la victoria del Barcelona frente al Villareal (4-1) en LaLiga EA Sports, que desde hace unas semanas ha recuperado “las ganas de sonreír jugando” y vuelve a ser “feliz” sobre el terreno de juego.

En declaraciones a Movistar+, el futbolista catalán ha explicado que ha superado la pubalgia que le lastró en el primer tramo de la temporada: “Era una mezcla de todo. No me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia. No era feliz jugando, se notaba. Desde hace una semana o así, me encuentro mucho mejor. Me dan ganas sonreír jugando como hacía tiempo que no me pasaba y ahora soy feliz jugando”.

Lamine Yamal ha dicho que está “muy contento” por la victoria del equipo ante un rival que ha demostrado que es “muy bueno”, y ha detallado cómo a vivido la acción de su segundo gol.

“La clave es tener calma. Cuando tengo el balón, el que decide para que lado voy soy yo. He esperado a que Cardona saltara, me he podido ir, luego casi me la quita Moleiro y la definición... tenía que entrar alguna”, ha comentado el delantero, sonriente.

Lamine Yamal ha declarado que “la gente quiere que con 16 años meta 100 goles” y, pese a admitir que ya le “gustaría”, eso es “muy difícil” y él se centra en ir “poco a poco” para intentar “ayudar al equipo”.

También ha elogiado la influencia de Pedro González ‘Pedri’ cuando ha salido al campo en la segunda parte: “Ha controlado el partido. El pase que me ha dado (en la acción del 3-1) ha sido increíble, me deja solo. Estoy contento también por su vuelta”.