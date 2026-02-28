Panamá, 28 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Lamine Yamal: ‘Ahora soy feliz jugando’

    EFE
    Lamine Yamal: ‘Ahora soy feliz jugando’
    Lamine Yamal celebra su gol contra el Villarreal, durante el partido de la jornada 26 de LaLiga entre el Barcelona y el Villarreal, este sábado en el estadio Spotify Camp Nou en Barcelona.-Toni Albir

    Lamine Yamal ha asegurado este sábado, tras marcar el primer triplete de su trayectoria en la victoria del Barcelona frente al Villareal (4-1) en LaLiga EA Sports, que desde hace unas semanas ha recuperado “las ganas de sonreír jugando” y vuelve a ser “feliz” sobre el terreno de juego.

    En declaraciones a Movistar+, el futbolista catalán ha explicado que ha superado la pubalgia que le lastró en el primer tramo de la temporada: “Era una mezcla de todo. No me encontraba bien yo mismo, más la pubalgia. No era feliz jugando, se notaba. Desde hace una semana o así, me encuentro mucho mejor. Me dan ganas sonreír jugando como hacía tiempo que no me pasaba y ahora soy feliz jugando”.

    Lamine Yamal ha dicho que está “muy contento” por la victoria del equipo ante un rival que ha demostrado que es “muy bueno”, y ha detallado cómo a vivido la acción de su segundo gol.

    “La clave es tener calma. Cuando tengo el balón, el que decide para que lado voy soy yo. He esperado a que Cardona saltara, me he podido ir, luego casi me la quita Moleiro y la definición... tenía que entrar alguna”, ha comentado el delantero, sonriente.

    Lamine Yamal ha declarado que “la gente quiere que con 16 años meta 100 goles” y, pese a admitir que ya le “gustaría”, eso es “muy difícil” y él se centra en ir “poco a poco” para intentar “ayudar al equipo”.

    También ha elogiado la influencia de Pedro González ‘Pedri’ cuando ha salido al campo en la segunda parte: “Ha controlado el partido. El pase que me ha dado (en la acción del 3-1) ha sido increíble, me deja solo. Estoy contento también por su vuelta”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La fiscalía pide condena para 16 y absolución para 5; también reclamará resarcimiento a 13 acusados en el caso Odebrecht. Leer más
    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • MOP destinará $1.1 millones para limpiar 18 hectáreas con municiones en Nuevo Emperador. Leer más
    • Meduca relanza licitación por $273 millones para la compra de 531,250 laptops estudiantiles. Leer más
    • ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá. Leer más
    • Fiscalía realiza allanamiento en unas oficinas en Albrook y se lleva documentos de Panama Ports. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más