    Lamine Yamal, alejado del grupo por pubalgia antes de la visita blaugrana al Oviedo

    EFE
    El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal durante el entrenamiento en la ciudad deportiva Jon Gamper. EFE

    El extremo del Barcelona Lamine Yamal, de baja desde principios de septiembre por unas molestias en el pubis, continúa ejercitándose en solitario al margen del grupo en la última sesión previa a la visita de este jueves (2:30 p.m.) al recién ascendido Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere.

    El delantero de 18 años, que este lunes recibió el Trofeo Kopa como mejor futbolista menor de 21 años por segunda vez consecutiva en la gala del Balón de Oro 2025, se perderá así su tercer partido seguido.

    Quien sí se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros por segunda jornada consecutiva es el lateral izquierdo Alejandro Balde, también lesionado desde principios de septiembre por un problema en el bíceps femoral de la pierna izquierda, aunque el club azulgrana no ha aclarado si entrará en la convocatoria.

    El central Pau Cubarsí ha trabajado igualmente con normalidad por segundo día consecutivo, después de quedarse sin minutos en la victoria del pasado domingo ante el Getafe (3-0) al no entrenar en la víspera por precaución, debido a unas molestias en la rodilla izquierda.

    En la sesión de este miércoles, en la que también han participado el portero Eder Aller, el lateral Jofre Torrents y los centrocampistas Toni Fernández y Pedro Rodríguez ‘Dro’, todos del Barça Atlètic, la principal novedad ha sido la presencia del central de 16 años Baba Kourouma, hermano del exazulgrana y actual jugador del Celta de Vigo, Ilaix Moriba.

    En el capítulo de bajas figuran Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, que este martes fue sometido a una artroscopia en la rodilla que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego entre cuatro y cinco meses, además de Fermín López, Lamine Yamal, y el guardameta Marc-André ter Stegen.

