Lamine Yamal decide, se lesiona y el Barça descuenta hacia LaLiga

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con seis partidos para el final, el Barca mantiene los nueve puntos de ventaja al frente de LaLiga española de fútbol, en un partido ante el Celta decidido por un penalti transformado por Lamine Yamal, que después se lesionó y ya no pudo jugar a partir del minuto 40.

Con 18 puntos en juego, los azulgrana tienen la mitad de ventaja en un partido que tuvo de todo y desde el inicio, con una salida trepidante por parte de los dos equipos y tres ocasiones claras, una de Lamine Yamal y dos de Pablo Duran en los primeros 73 segundos.

También un encuentro extraño a partir del minuto 40, justo cuando Lamine Yamal se retiró del terreno de juego tras marcar un penalti, circunstancia que coincidió con una emergencia médica en la grada que obligó a que el encuentro se detuviera durante 20 minutos.

Hasta entonces, el partido se jugó a gran ritmo, con un gran Celta, que interpretó muy bien el juego y leyó la presión del Barça. Los de Claudio Giráldez ya habían rematado cuatro veces antes de la media hora sobre la meta de Joan Garcia, ante un Barça poco acostumbrado a perseguir sombras y no llegar a las presiones.

Enfrente, el Barça oponía la calidad de un exuberante Lamine Yamal, que volvió a echarse al equipo a sus espaldas. Suyas fueron las mejores aproximaciones de su equipo, como un remate en el 29 que salió muy cerca del poste izquierdo de la meta de Radu.

El Celta, muy bien puesto sobre el rectángulo, tuvo otra buena acción de Ferran Jutglà, que salió fuera por poco a pase de Hugo Álvarez.

Se entonó más el Barça en la recta final del primer tiempo y Lamine Yamal fue el protagonista total ante la ausencia de más recursos. El extremo de Rocafonda, en una acción individual, forzó un penalti a Yoel Lago. Era el minuto 40, el 10 del Barça marcó, se tiró en el suelo y se retiró lesionado, con un problema en el isquiotibial izquierdo.

Se detuvo el partido entonces por una emergencia médica durante 20 minutos, salió Roony Bardghji por Lamine Yamal y el sueco rozó el 2-0 en un espectacular remate que salvó Radu al borde del descanso.

La segunda parte ya fue más para el Barça, que pausó mucho más el juego frente a un Celta que no estuvo tan incisivo. De hecho, los de Flick anotaron en el 55, el 2-0, anulado por un fuera de juego milimétrico de Ferran Torres.

Pero con el paso de los minutos, el partido se le hizo muy largo a los de Flick, más preocupados por retener la posesión que de generar. Por una vez, el Barça buscó seguridad y se olvidó del vértigo, frente a un rival que ya tenía a toda la pólvora en juego (Borja Iglesias y Iago Aspas), pero el premio se lo merecía: garantizarse una nueva victoria para acercarse un poco más al campeonato.