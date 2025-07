Lamine Yamal: ‘Es un sueño marcar con esta camiseta y este número, que es muy especial’

El delantero del Barcelona Lamine Yamal ha asegurado, tras estrenar su cuenta goleadora con el ’10′ a la espalda que, para él, “es un sueño marcar con esta camiseta y este número, que es muy especial”.

El extremo azulgrana anotó este jueves un doblete en la goleada de su equipo ante el Seúl (3-7), en un gran ambiente en le Estadio de la Copa del Mundo de la capital surcoreana, repleto de seguidores del Barça en el país asiático.

