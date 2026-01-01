Panamá, 01 de enero del 2026

    Fútbol

    Lamine Yamal se ausenta del primer entrenamiento del año del Barça

    EFE
    Lamine Yamal no saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova en la ciudad deportiva Jon Gamper. EFE

    El Barcelona realizó este jueves el primer entrenamiento del año sin el delantero Lamine Yamal, que, como el resto de sus compañeros, acudió esta tarde a ejercitarse a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, pero minutos después de su llegada abandonó las instalaciones.

    El delantero catalán no saltó al césped del campo de entrenamiento Tito Vilanova, pero se espera que se ejercite con normalidad en la sesión de este viernes, la última antes del derbi liguero del sábado contra el Espanyol.

    El club azulgrana no dio a conocer la causa de la ausencia de Lamine Yamal, aunque, según informaron varios medios, el futbolista se presentó en la ciudad deportiva con malestar general, motivo por el que se marchó a su casa.

    Los futbolistas disponibles del primer equipo completaron la primera sesión del 2026 con la mente puesta en el partido que se disputará en el RCDE Stadium dentro de dos días.

    La primera plantilla azulgrana volverá a ejercitarse este viernes. Una vez finalice el entrenamiento, el técnico del Barça, Hansi Flick, comparecerá en rueda de prensa.

    EFE

    Agencia de noticias


