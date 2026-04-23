Lamine Yamal se pierde el resto de LaLiga por lesión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Lamine Yamal sufre lesión muscular que lo deja fuera de LaLiga, pero mantiene opciones de disputar el Mundial con España.

El barcelonista Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial, según ha confirmado el FC Barcelona.

El club catalán ha informado de que Lamine Yamal, que se lesionó en el minuto 40 del partido ante el Celta de Vigo, justo después de marcar el penalti que le dio la victoria a su equipo (1-0), seguirá un tratamiento conservador.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal se lesiona durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que FC Barcelona y Celta de Vigo disputan hoy miércoles en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta.

Este tipo de lesiones, en función de la gravedad de las mismas, pueden suponer una baja entre cuatro y ocho semanas. Lamine Yamal se perderá, por lo tanto, los seis partidos que restan para el final de LaLiga, pero estará en disposición de jugar el Mundial con España. La Selección de España se estrenará contra Cabo Verde el 15 de junio.

Con el Barça, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, con seis partidos por jugarse, Lamine Yamal se perderá los encuentros ante el Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal se lesiona durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que FC Barcelona y Celta de Vigo disputan hoy miércoles en el Camp Nou. EFE/Enric Fontcuberta

Esta es la segunda lesión del extremo de Rocafonda desde el inicio del curso, cuando tuvo problemas por una pubalgia. Entonces se perdió ya seis partidos, cinco debido a esa dolencia y otro más por sanción.

En esos partidos, el Barça sumó cinco victorias -frente al Newcastle (1-2), el Valencia (6-0), el Getafe (3-0), el Oviedo (1-3) y el Slavia Praga (2-4)- y una única derrota, contra el Sevilla (4-1).