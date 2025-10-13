Lamine Yamal y Fermín López se incorporan al grupo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El primer equipo del Barcelona ha regresado este lunes a los entrenamientos con las novedades del delantero Lamine Yamal y del mediapunta Fermín López, que se han incorporado al grupo.

El atacante de Mataró, que recayó de la lesión en el pubis tras el encuentro contra el PSG del 1 de octubre, y el centrocampista andaluz, que se lesionó en el psoas ilíaco de la pierna izquierda el pasado 21 de septiembre, apuntan a entrar en la convocatoria del partido que el primer equipo azulgrana jugará este sábado frente al Girona.

Medios en Barcelona reportaron que Lamine Yamal llegó a la Ciudad Deportiva en auto conducido por la cantante argentina Nicki Nicole.

Después de gozar de unos días de descanso, el Barça se ha ejercitado sobre el césped del campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva en una sesión reducida, ya que los futbolistas internacionales siguen concentrados con sus respectivas selecciones.

Además de las novedades de Lamine Yamal y Fermín, el entrenamiento ha contado con la participación de los jugadores del Barça Atlètic Guillem Víctor, Hafiz Gariba, Jofre Torrents, Quim Junyent, Juan Hernández, Adrián Guerrero y Oriol Pallas, además de los porteros Eder Aller y Emilio Bernad.

El técnico alemán Hansi Flick ha dirigido la sesión sin los lesionados Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Joan García, Marc-André ter Stegen, Raphael Dias ‘Raphinha’ y Dani Olmo, que este lunes ha pasado pruebas médicas que han determinado que sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda “sin afectación conectiva”.

Tampoco se ha ejercitado el delantero Ferran Torres, descartado para jugar el partido que España jugará ante Bulgaria este martes, que sufre una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, sin que exista ninguna lesión asociada, por lo que podrá estar disponible para el encuentro contra el Girona.