El lanzador panameño Darío Agrazal regresa a las ligas menores

El lanzador Darío Agrazal está de regreso al Indianapolis Indians en la Triple A, tras su debut con los Piratas de Pittsburgh.

Agrazal se convirtió en el panameño número 63, que juega en las Grandes Ligas, el pasado sábado por la noche ante los Marlins de Miami.

El panameño lanzó cuatro entrada completas y salió sin decisión, en el partido que ganaron los Marlins 4 carreras a 3.

ROSTER MOVE:

We have recalled RHP Yefry Ramirez from Triple-A Indy and RHP Dario Agrazal has been optioned to AAA.

Ramirez will wear No. 70.