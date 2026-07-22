Lanzan nueva edición de los Juegos Intercolegiales de Meduca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 2,500 estudiantes competirán desde este 23 de julio en un torneo que también servirá para seleccionar a la delegación panameña que asistirá a los Juegos Codicader 2026.

En el marco del lanzamiento oficial de los Juegos Intercolegiales 2026, el Ministerio de Educación (Meduca) entidad firmó este martes convenios de cooperación con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), la Federación Panameña de Tenis y el Comité Olímpico de Panamá (COP), con el propósito de convertir las escuelas en el principal semillero del deporte nacional.

La estrategia busca ir más allá de la organización de competencias estudiantiles. El objetivo es establecer un modelo permanente de formación para docentes de educación física, ampliar la práctica deportiva en los centros educativos y crear un sistema de detección temprana de talentos con proyección hacia el alto rendimiento.

Los Juegos Intercolegiales reunirán a más de 2,500 estudiantes de las 16 regiones educativas del país entre el 23 de julio y el 1 de agosto. Durante esos diez días se disputarán 11 disciplinas deportivas y se definirán los atletas que representarán a Panamá en los Juegos Codicader 2026, que se celebrarán en Honduras.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, sostuvo que el deporte debe convertirse en un componente permanente de la formación estudiantil y no depender de la visión de cada administración gubernamental.

“Esto debe ser un proyecto de Estado. Que las federaciones y el Ministerio de Educación estén cerca no puede depender de la voluntad del ministro; es una obligación”, afirmó durante el acto de firma de los convenios.

Para Molinar, la escuela debe recuperar su papel como un espacio atractivo para los jóvenes y el deporte representa una herramienta para lograrlo.

“Queremos que sean grandes futbolistas, sí, pero también queremos que sean grandes personas, porque el deporte te hace una mejor persona”, expresó.

Uno de los acuerdos de mayor alcance fue el firmado con la Fepafut, que permitirá capacitar gratuitamente a docentes de educación física bajo los estándares de la FIFA mediante el programa Football for Schools. La formación incluirá seminarios presenciales y la obtención de la licencia FIFA D para profesores que posteriormente desarrollarán programas de iniciación deportiva en las escuelas.

El presidente de la Fepafut, Manuel Arias, explicó que el proyecto comenzará en agosto con capacitaciones regionales impartidas por instructores de la federación.

“La idea es que los niños en primaria empiecen a tener actividades extracurriculares y nosotros queremos dar esa avanzada con el fútbol gracias al apoyo del Ministerio de Educación y de la FIFA”, señaló.

Arias añadió que el programa permitirá fortalecer la enseñanza del fútbol desde edades tempranas y ampliar la cobertura nacional de entrenadores certificados.

En baloncesto, Meduca suscribió un acuerdo con la Fepaba y la Fundación Encestando Sueños para desarrollar un programa de capacitación dirigido a más de un centenar de docentes de educación física y entrenadores.

El presidente de la Fepaba, Abdiel Blanco, explicó que la prioridad es recuperar la práctica del baloncesto en los colegios públicos, donde considera que se encuentra la base de las futuras selecciones nacionales.

“Queremos masificar el baloncesto en los colegios públicos y capacitar a los profesores de educación física, que son quienes impulsan este deporte entre los estudiantes”, indicó.

Las jornadas de formación se desarrollarán del 7 al 13 de septiembre y estarán abiertas también a entrenadores de academias y clubes. Además, otorgarán puntos de perfeccionamiento profesional a los docentes participantes.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Fundación Encestando Sueños, impulsada por la empresa privada. Su director ejecutivo, Salvador Mothe, explicó que la iniciativa nació hace dos años con la intención de construir un plan de largo plazo para devolver protagonismo al baloncesto panameño.

“El semillero comienza en la escuela. Tenemos que mostrarles a los niños que también existen oportunidades en el baloncesto y desarrollar ese talento desde edades tempranas”, manifestó.

La Federación Panameña de Tenis también se incorporó a la estrategia mediante un convenio para introducir programas de iniciación deportiva en los centros educativos.

Harold Johnson, coordinador nacional del programa de desarrollo de la federación, explicó que el proyecto permitirá enseñar tenis incluso en escuelas que no cuentan con infraestructura especializada.

“No necesitamos una cancha de tenis. Podemos trabajar en un gimnasio o en un espacio abierto utilizando implementos adaptados que facilitarán el aprendizaje de los estudiantes”, comentó.

La Federación Internacional de Tenis proporcionará el material básico para las actividades y, posteriormente, organizará festivales que servirán para identificar a los jóvenes con mejores condiciones, quienes podrán incorporarse a programas de formación más avanzados.

El cuarto convenio fue suscrito con el Comité Olímpico de Panamá y permitirá desarrollar un sistema científico de detección de talentos durante los Juegos Intercolegiales.

La vicepresidenta del COP, Solmoraine Ameglio de Dorati, explicó que especialistas evaluarán a los estudiantes con el respaldo metodológico de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Colombia para identificar atletas con potencial de alto rendimiento.

“Buscamos a los talentos que serán los atletas del futuro en los próximos ciclos olímpicos y en los Juegos Panamericanos Junior”, indicó.

Con estos acuerdos, Meduca busca que el deporte escolar deje de ser únicamente un espacio de competencia y se convierta en el punto de partida para la formación de docentes, la masificación de distintas disciplinas y el desarrollo de los atletas que representarán a Panamá en los próximos años.

Además de definir a los campeones nacionales, los Juegos Intercolegiales servirán como la primera gran vitrina para ese nuevo modelo de desarrollo deportivo impulsado desde las aulas.