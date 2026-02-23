Joan Laporta es denunciado por ‘comisiones indebidas’ y el Barcelona responderá legalmente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El FC Barcelona ha calificado de “total y absolutamente falsa” la documentación en la que se basa la información publicada este lunes sobre una denuncia presentada contra el candidato Joan Laporta y su última junta directiva ante la Audiencia Nacional por un socio del club por, entre otros delitos, blanqueo de capitales y presunto “cobro de comisiones indebidas”.

Según ha publicado ‘El Periódico’, en el escrito se detallan una serie de operaciones y transacciones económicas en el extranjero. Además de Laporta, entre los denunciados también figura buena parte de su equipo directivo, desde el presidente en funciones Rafael Yuste, como Maria Elena Fort, Ferran Olivé, Josep Cubells o el ex vicepresidente económico Eduard Romeu.

La denuncia también se extiende a Manel del Río, entonces director financiero y ahora director general; Sergi Atienza, jefe del departamento de cumplimiento (‘compliance’); Lluís Mellado, jefe de los servicios jurídicos, así como al hermano de Laporta, Xavier Laporta Estruch, socio del despacho Laporta & Arbós, además de dos administradores de compañías implicadas y un intermediario.

En un comunicado, el club asegura que “los documentos sobre los cuales” se basan las acusaciones tendrían que “ser falsos y/o manipulados”.

De este modo, la entidad azulgrana ha salido al paso tras conocer la existencia de una denuncia presentada ante la Audiencia Nacional por un socio del club por, entre otros delitos, blanqueo de capitales y presunto “cobro de comisiones indebidas”.

Según el relato del club, el 15 de enero de 2026 dos medios de comunicación y la organización Organized Crime & Corruption Reporting Project ya se pusieron en contacto con la entidad para contrastar “supuestos documentos” que “serían la base” de los hechos denunciados que ha publicado este lunes ‘El Periódico’.

De acuerdo con los procedimientos internos, siempre según el Barcelona, dicha información fue analizada de manera preliminar con la finalidad de valorar su “verosimilitud, consistencia y credibilidad” a través de comprobaciones internas y externas.

“El club, en fecha 19 de enero, contestó debidamente a esta organización y a los periodistas indicándoles expresamente que la información que querían contrastar era total y absolutamente falsa y que los documentos sobre los que decían que se basaba (sin haberlos visto), sin duda, deberían ser falsos y/o manipulados”, añade el comunicado.

En este sentido, la entidad denuncia que “esta información falsa ha sido ofrecida a multitud de medios de comunicación” de España y “ninguno de ellos la ha publicado dado que todos han evidenciado claros indicios de falsedad”.

Con todo, el FC Barcelona ha anunciado que “iniciará de inmediato las acciones legales oportunas” contra el socio o socios en cuestión por “presentación de denuncia falsa, falsedad documental, calumnias y cualquier otra que sea pertinente a la vista de la denuncia”.

Además, instará a la comisión de disciplina a abrir un “expediente disciplinario” contra el socio o socios denunciantes solicitando que “adopte las medidas disciplinarias más severas con independencia de que la denuncia sea admitida o no” a trámite.

La entidad azulgrana señala también que “estudiará las acciones que sean oportunas contra el medio de comunicación que ha publicado la noticia sabiendo, de manera fehaciente, que la denuncia se basa en información y documentación falsa y sin hacer constar la versión del club sobre estos hechos, que fue recibida oportunamente”.

Y avisa de que “actuará con total firmeza y rotundidad contra los medios y/o particulares que den por cierta una información que resulta totalmente falsa”, por lo que “solicita” a los periodistas que “contrasten con el club las informaciones que puedan afectar negativamente tanto a la imagen de la entidad tanto como a la de sus precandidatos antes de publicarlas”.

Asimismo, el FC Barcelona se ha comprometido a poner a disposición de la junta electoral “toda la información” de la que dispone sobre dichas informaciones con el fin de que “verifique la realidad de la situación y advierta a los precandidatos de las consecuencias de la utilización de noticias e informaciones falsas durante este proceso electoral”.

Por último, el comunicado lamenta que la publicación de esta información se produzca en pleno proceso electoral, algo que “podría responder a un intento ilegítimo de alterar el normal desarrollo del proceso democrático”, con el objetivo de “condicionar o manipular la soberanía de los socios” de la entidad.